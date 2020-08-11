Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri belli mi?

Öğrenciler, https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Ağustos'a kadar tercihlerini yapabilecek. Tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih beklenecek ve ardından kayıt süreci başlayacak. Peki üniversite kayıtları ne zaman?

09:14 -
Haberler Eğitim
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri belli mi?

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıldığı YKS sınavında, tercih işlemleri 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Peki, YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak.

YKS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

ÖSYM üniversite kayıt Üniversite Kayıtları YKS
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more