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Üniversite sınavı (YKS) ertelendi mi? Bakan Selçuk’tan YKS açıklaması!

Corona virüsü salgınının artış göstermesi eğitimde kısmen aksamalara neden oluyor. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin en çok merak ettiği konu ise YKS'nin ertelenip ertelenmeyeceği konusu. Bu akşam yapılan toplantı sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk üniversite sınavlarının ertelenmesi konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki üniversite sınavı (YKS) ertelendi mi?

19:56 -
Haberler Eğitim
Üniversite sınavı (YKS) ertelendi mi? Bakan Selçuk’tan YKS açıklaması!

Son dakika haberi olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ertelenmesine ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, üniversite sınavlarının (YKS-TYT-AYT) ertelenmesi ile ilgili soruya yanıt verdi. Yüzbinlerce lise son sınıf öğrencisi üniversite sınavının ertelenip ertelenmeyeceği hakkındaki açıklamaları merakla bekliyor. İşte Bakan Selçuk tarafından YKS sınavıyla ilgili yapılan açıklama.

YKS ERTELENDİ Mİ?

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin merak ettiği bu sorunun yanıtı henüz net olarak belli olmadı. Ancak bu akşam Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu ve sınavın ertelenme kararına ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini açıkladı. İşte Bakan Selçuk’tan yapılan açıklamalar…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:  Genel olarak sınavların ertelenmesi ya da ertelenmemesi bilimsel metodolojinin doğrultusunda belli olacak.
Bunun kararını YÖK ve ÖSYM verir. Bu anlamda, bu iki kurumla da istişaremiz devam ediyor. Öğrencilerimizin sınav stresini en asgari düzeye indirecek tedbirleri alıyoruz.

Uzaktan eğitimdeki konularla sınav olacaklarını açıklayarak bu stresi asgari düzeye indirmeye çalışıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN YKS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı açıklamada, “LGS ve YKS sınavlarının gelişmelere göre ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.

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