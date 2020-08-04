Üniversite taban puanları: Lisans ve önlisans üniversite 2020 taban puanları…

Milyonlarca üniversite adayı öğrenci, 6 Ağustos’ta başlayacak YKS tercihlerini bekliyor. Adaylara tercihler döneminde yardımcı olması amacıyla üniveriste taban puanları ve kontenjanlarını içeren kılavuz geçtiğimiz hafta ÖSYM tarafından yayınlanmıştı.

YKS TABAN PUANLARI

YKS TERCİH KILAVUZU 2020

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINDA

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptğı ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' açıklamanın ardından tercih kılavuzu erişime açıldı.

ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353