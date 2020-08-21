Üniversite tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor! YKS tercih sonuçları ne zaman?

TYT’den 150, AYT ve YDT sınavlarından ise 170 olan baraj puanı geçen öğrenciler, istediklerini üniversite bölümlerine yerleşmek için tercihlerini geçtiğimiz günlerde yaptı. YKS tercih sonuçları, eğitim hayatına üniversitede devam etmek isteyenler tarafından heyecanla bekleniyor. Üniversite adaylarının okullarına kavuşmaları için sadece bir viraj kaldı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayınladığı 2020 YKS tercih kılavuzunda, tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih yer almıyor. ÖSYM, YKS tercih sonuçları ile ilgili duyuru yayınlaması halinde sayfamızda paylaşacağız. YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarının Ağustos ayı sonlarında açıklanması bekleniyor.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.