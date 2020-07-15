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Üniversite tercihleri ne zaman? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavlarının sona ermesiyle stresli bir dönemi arkalarında bırakacak öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. İki buçuk milyon adayın giriş yaptığı YKS’de öğrenciler alacakları puanlar ile eğitim hayatlarında bir yol çizecek. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

13:25 -
Haberler Eğitim
Üniversite tercihleri ne zaman? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav heyecanını geriden bırakan öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM’de. YKS sınavında ter döken yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte YKS sınavı ile ilgili tüm gelişmeler…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri için tarih belli mi?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak.

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