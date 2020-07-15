Üniversite tercihleri ne zaman? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav heyecanını geriden bırakan öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM’de. YKS sınavında ter döken yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte YKS sınavı ile ilgili tüm gelişmeler…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak.