Üniversiteler mutsuz, akademisyenler mutsuz!

YKS açıklanınca adaylar tercih telaşına düşse de, ÜniAr'ın 194 üniversitede 56 bin öğrenci ve akademisyenler ile ayrı ayrı yaptığı 2 araştırma, telaşa hiç gerek olmadığını gösterdi.

Raporlar; üniversiteler öğrenciye tuzak kuruyor. Eğitim lise seviyesine indi. Profesör dahil 100 hocadan 61'i siyasi baskıdan, 59'u dedikodudan bıkarken, 37'si hiç özgür hissetmiyor…

Türk yükseköğretim sistemine ışık olması amacıyla Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel’in kurduğu, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), ‘Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırma Raporu’ adlı çalışmayı 2 hafta önce yayınladı.

ÖĞRENCİDEN KÖTÜ NOT

125’i devlet ve 67’si vakıf 192 üniversitede okuyan 39 bin 386 üniversiteliye 6 kategorideki aldığı eğitim soruldu. “Üniversiteler, öğrencilere beklenti tuzağı kurup hayal kırıklığı yaşatıyor. Kendilerini olduklarından çok fazla gösterip, tercihten önce kandırıyor” tespiti yapılan raporun sonucu, “Öğrenciler çok mutsuz, üniversiteler 6 kategoride son 5 yılın en geri seviyesine indi.”

HOCADAN KÖTÜ NOT

ÜniAr öğrencilerden sonra, “Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler Raporu”nu yayınlandı. 126’sı devlet ve 68’i vakıf olan 194 üniversitede profesörden, öğretim üyesine 16 bin 624 kişiye “Akademik özgürlük, siyasi baskı, aitlik, ilişkisel tosidite yani dedikodu, kıskançlık, mobbing, tükenmişlik” gibi duyguları soruldu.

AKADEMİSYENLERİN GÖZÜNDEN ÜNİVERSİTELER

ÖZGÜR DEĞİLİZ HİÇBİRİMİZ

Devlet üniversitelerinde görevlilerin yüzde 63.6'sı kendisini özgür hissederken, vakıflarda bu oran yüzde 72'ye çıktı. Her iki türde de, 3 hocadan biri kendisini özgür hissetmiyor. Türkiye ortalaması; her 100 akademisyenden 80'i kendisini özgür hissetmiyor.

ÜNİVERSİTE BİZİ TÜKETTİ

Devlet üniversitelerinin yüzde 53.2'si, vakıfların yüzde 53.4'ü yoğun tükenmişlik ve mutsuzluk hissediyor. Üniversiteye aitlik ve bağlılık hissetmeyenlerin oranı devlette yüzde 56.8, vakıflarda yüzde 58.6 çıktı.

SİYASİ BASKIDAN BIKTIK

Üniversite yönetiminden memnun olmayanlar devlette yüzde 51.8, vakıflarda yüzde 57.8 ve devlettekilerin yüzde 61'i ve vakıfların yüzde 43'ü yönetimin siyasi angajman yapmasından çok rahatsız. Siyasi baskının eğitim kalitesini yüzde 58 aşağı çektiğini düşünüyorlar.

ÜNİVERSİTE VAR BİZ YOKUZ

Üniversitesinde temsil edildiğini düşünenlerin oranı, Türkiye ortalaması yüzde 10'a kadar iniyor. Akademisyen sayısı 2 bin kişiyi aşanda temsiliyet yüzde 5'lere kadar gerilerken, hoca sayısı azaldıkça yönetimde temsiliyet yüzde 30'ları geçiyor.

KADINLAR NE ÖZGÜR NE ŞİKAYETÇİ

Kadınların yüzde 64'ü, erkeklerin yüzde 64.9'u üniversitede kendini özgür hissediyor. Kadınların yüzde 55'i erkeklerin yüzde 52'si kendisini tükenmiş hissediyor. Kadınlar 2 puan türünde, erkeklerden geride olsa da yüzde 53'ü yönetimden şikayetçi değil.

Akademisyenlerin yüzde 91’i, öğrencilerin yüzde 92'si YÖK’ten memnun.

AKADEMİSYENLER NE DİYOR?

– Yüzde 50’si performansım kampüste düşüyor.

– Yüzde 36’sı akademik kültür dersleri bozuyor.

– Yüzde 35’i teşvik sistemi akademik kültürü bozuyor.

ÖĞRENCİLER OLMASA…

– Yüzde 21’i ailelerinden şikayetçi.

– Yüzde 14’ü alandaki diğer hocaları negatif etkiliyor.

– Yüzde 17’si performansımı öğrenciler düşürüyor.

– Yüzde 98’i en çok tez danışmanlığını seviyorum.

SINAV OKUMAYI SEVMİYORLAR

– Yüzde 76’sı yönetimden istenen işleri sevmiyor.

– Yüzde 48’i komisyon toplantılarından çok sıkılıyor.

– Yüzde 35’i akademik toplantıları sıkıcı buluyor.

– Yüzde 34’ü sınav sonucu okumayı sıkıcı buluyor.

AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞTIKLARI ÜNİVERSİTELERE KARNE NOTU

DEVLETLERDE MÜKEMMELLER

Boğaziçi, Tarsus, Galatasaray Üniversitesi.

★★★

VAKIFLARDA MÜKEMMELLER

Bilkent, Özyeğin, MEF Üniversitesi.

★★★

AKADEMİK ORTAMI EN KÖTÜLER

Afyon Sağlık Bilimleri, Munzur, Uşak Üniversitesi

★★★

EN ÖZGÜR ÜNİVERSİTELER

Boğaziçi, Bilkent, Galatasaray Üniversitesi.

★★★

EN ÖZGÜR HİSSEDEMEYENLER

Afyon Sağlık Bilimleri, Munzur ve Doğuş Üniversitesi

★★★

YÖNETİMİ EN MEMNUN EDENLER

Üst yönetimi tam not alan bir tek Tarsus Üniversitesi.

★★★

ÜST SEVİYEDE MUTLU EDENLER

Bilkent, Galatasaray, Kapadokya Üniversitesi.

★★★

AKADEMİSYENLERİ EN İZOLELER

Antalya Bilim, Bilgi ve Afyon Sağlık Bilimleri.

★★★

AKADEMİSYENLERİ EN ÇOK İŞBİRLİĞİ YAPANLAR

Acıbadem, 29 Mayıs, Işık Üniversitesi

★★★

EN ÇOK AKADEMİK DESTEK

Ege, İskenderun Teknik, İ.Ü Cerrahpaşa Üniversitesi

★★★

YÖNETİMİ SİYASİ BASKI KURANLAR

Yeni Yüzyıl, Uşak, 9 Eylül Üniversitesi

★★★

YÖNETİMİ SİYASİ BASKI KURMAYANLAR

Bilkent, MEF, Galatasaray Üniversitesi

★★★

EĞİTİME ÜST DÜZEY ÖNCELİK VERENLER

MEF, Özyeğin, Bilkent Üniversitesi.

★★★

EN ÇOK BAĞLILIK HİSSEDİLENLER

Galatasaray Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi

★★★

EN AZ AİDİYET HİSSEDİLENLER

Afyon Sağlık Bilimleri, Çağ, Biruni Üniversitesi

★★★

KISKANÇLIK/DEDİKODU HİÇ OLMAYAN

Naci Yazgan, MEF, Bilkent Üniversitesi

★★★

KISKANÇLIK/DEDİKODU EN ÇOK OLAN

Kent, Afyon Sağlık Bilimleri, THK Üniversitesi