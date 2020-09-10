Üniversitelerde eğitim online mı olacak? Uzaktan eğitim kararı veren üniversiteler hangileri?

2020-2021 eğitim döneminde üniversitelerin açılış tarihi, üniversiteye yeni başlayacaklar ve eğitimlerini sürdürenler tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e yapılan öneriyle birlikte üniversitelerde güz dönemi ağırlıkla uzaktan eğitim modeliyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

Uzaktan eğitim modeline geçen üniversiteler arasında; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.