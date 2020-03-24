Yeni açıklama geldi: Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilkokul, ortaokul ve liselerin 16 Mart'tan itibaren tatil edileceğini açıklamıştı. Kararın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni okul tatili açıklamaları yaptı. İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda; “Milli Eğitim Bakanlığı'mızla çarşamba günü Bilim Kurlumuza katılmak üzere bugün konuştuk. Dolayısıyla Bilim Kurulu'nda çarşamba günü eğitim konusunu gündemimize almış olacağız.” ifadelerini kullandı.

ZİYA SELÇUK: “BUNUN BİR SÜRECİ VAR”

Corona virüsü tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde okullar tatil ilan edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul tatilinin uzayıp uzamayacağına dair yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ile süreci takip ediyoruz. Bu belirsizlik rahatsız ediyor farkındayım ama bunun bir süreci var” dedi.