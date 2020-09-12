YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınladı mı?

Geçen sene 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleşen üniversite kayıtları sonrasında 4 Eylül’de ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınlanmıştı. Bu sene üniversite kayıtları 5 Eylül’de tamamlandı. YKS ek yerleştirme kılavuzunun önümüzdeki hafta içinde duyurulması bekleniyor.

EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Boş kontenjanlar, yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Ardında ek tercih yapan öğrenciler boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS sonuçları ardından bu yıl 838.221 kişilik toplam kontenjana 781.165 kişi yerleştirildi. Henüz bir yere yerleştirilmeyen adaylar ise geriye kalan 57 bin kişilik ve kayıt yaptırılmayan kontenjan için ek tercihler yapacak.