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YKS ne zaman? Gözler YKS sınav giriş belgelerinde…

YKS için geri sayım başladı ve üniversite adayları heyecanla YKS tarihini bekliyor. YKS sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Buna göre 2020 YKS sınav yerlerinin 17 ya da 18 Haziran tarihlerinde açıklanabileceği öngörülüyor. İşte YKS tarihi ve detaylar…

15:56 -
Haberler Eğitim
YKS ne zaman? Gözler YKS sınav giriş belgelerinde…

ÖSYM kapsamında yapılacak olan 2020 YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. 27-28 Haziran tarihinde düzenlenecek olan üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrencilerin merak ettiği sorulardan biri de sınav giriş belgeleri.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün öncesinde yayınlanması bekleniyor. YKS sınav giriş yerleri haziran ayının ortasında yayınlanabilir.

YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? YKS sınav yerleri için geri sayım…

YKS NE ZAMAN?

-TYT, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
-AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
-YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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