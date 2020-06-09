YKS ne zaman? Gözler YKS sınav giriş belgelerinde…

ÖSYM kapsamında yapılacak olan 2020 YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. 27-28 Haziran tarihinde düzenlenecek olan üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrencilerin merak ettiği sorulardan biri de sınav giriş belgeleri.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün öncesinde yayınlanması bekleniyor. YKS sınav giriş yerleri haziran ayının ortasında yayınlanabilir.

YKS NE ZAMAN?

-TYT, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

-AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

-YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.