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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih ve yerleştirme takvimi belli oldu mu?

Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, geçtiğimiz ay corona virüsü gölgesinde YKS sınav maratonuna girmişti. İyi bir üniversitede okumanın hayalini kuran öğrenciler, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını ve YKS tercih işlemlerini bekliyor. Peki, YKS ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav ve yerleştirme takvimi…

09:56 -
Haberler Eğitim
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih ve yerleştirme takvimi belli oldu mu?

YKS sınav heyecanını geriden bırakan öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de. YKS sınavında ter döken yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte YKS sınavı ile ilgili tüm gelişmeler…

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

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