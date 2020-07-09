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YKS’de sonuç günü yaklaşıyor! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavlarının sona ermesiyle stresli bir dönemi arkalarında bırakacak öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. İki buçuk milyon adayın giriş yaptığı YKS'de öğrenciler alacakları puanlar ile eğitim hayatlarında bir yol çizecek. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

08:28 -
Haberler Eğitim
YKS’de sonuç günü yaklaşıyor! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenciler artık sınavların ardından “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM, sınav takviminde YKS sonuç tarihini duyurdu. Üniversite hayali ile aylar boyunca sınava hazırlanan öğrenciler YKS'de TYT, AYT ve YDT'ye girerek sınav maratonunu tamamladı sonuç tarihi ise yaklaşıyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’dan açıklanacak.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

ÖSYM sınav YKS
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