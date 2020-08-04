YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih robotu girişi…

YKS sınav maratonun tamamlanmasıyla birlikte üniversite adayları tercih heyecanı yaşıyor, YÖK Atlas tercih robotu bu noktada öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Üniversite adayları, 6 Ağustos'tan itibaren YKS tercihlerini yapabilecek. Hatasız şekilde tercih yapmak ve tam olarak istediği üniversite bölümünde okumak isteyen öğrenciler için yol gösterici olan YÖK Atlas tercih robotu ve merak edilenleri şu şekilde…

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.



“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.,

YÖK ATLAS TERCİH PROGRAMI EKRANI

YÖK ATLAS TERCİH PROGRAMI

YÖK tarafından hazırlanan ve üniversite adaylarının daha bilinçli tercih yapmasını amaçlayan Atlas tercih programı sayesinde, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanları ve kontenjan bilgileri öğrenilebiliyor.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

– Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

– Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

– Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

– Yerleşenlerin geldikleri iller

– Yerleşenlerin öğrenim durumu

– Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

– Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

– Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

– Yerleşen okul birincileri

– Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

– Yerleşen son kişinin profili

– Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

– Yerleşenlerin YKS puanları

– Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

– Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

– Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

– Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

– Yerleşme koşulları” öğrenilebiliyor.