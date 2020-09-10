16 milyar dolarlık ultra lüks dava!

Lüks tüketimde dünyanın en büyük anlaşması olarak tarihe geçen Louis Vuitton, Tiffany birlikteliği davalık oldu. Louis Vuitton, Fransız hükümetinden gelen baskılar sonucunda Tiffany'i almaktan vazgeçerken Tiffany ise anlaşmanın kesinlik kazandığı gerekçesiyle Fransız devine karşı ABD'de dava açtı.

Geçen yılın sonlarında Louis Vuitton 16 milyar dolar ödeyerek Tiffany'yi satın aldığını duyurmuştu. Retuers'ta yer alan habere göre; Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault'a bir mektup yazarak ABD'nin gümrük vergileri tehdidi ve pandemi koşulları sebebiyle Tiffany'nin satın alınmasının 6 Ocak 2021'e kadar ertelenmesini istedi.

ABD ŞARAP VE PEYNİRLE TEHDİT EDİYOR

ABD ile Fransa arasında Çin ile ABD arasındaki gerginliğe benzer bir mücadele yaşanıyor. Fransa ABD'li Facebook ve Google gibi devlere ek verglier getirmeye hazırlanırken Başkan Trump, Macron yönetimini Fransız peyniri ve şarabına ek vergiler getirmekle tehdit ediyor.

Louis Vuitton'ın mali işler başkanı Jean Jacques Guionny gazetecilere yaptığı açıklamada, “Anlaşma gerçekleşmeyecek. Anlaşmayı tamamlamaktan men edildik” açıklamasında bulunarak Fransız devletinin müdahalesi sebebiyle Tiffany'i satın alamadıklarını vurguladı.

ESKİSİ GİBİ KARLI BİR ŞİRKET DEĞİL

Fransız hükümetine yakın bir kaynak Louis Vuitton'a gönderilen mektubun politik bir mesaj taşıdığını fakat bağlayıcı olmadığını, mektubun tavsiye niteliğinde olduğunu aktardı. Beyaz Saray konu hakkında bir açıklamada bulunmazken Bernstein'da lüks marka analistliği yapan Luca Solca Louis Vuitton’un Fransız devinden gelen mektubu anlaşmayı yerine getirmemek için kullanmış olabileceğini söylüyor.

Solca, “Fransız hükümeti milli çıkarlarını konuma noktasında aktif olabilir ama bu her zaman Fransız şirketlerinin yapacağı satın almaları engelleyeceği anlamına gelmez” diyor. Pandemi sebebiyle dünyada lüks tüketim düşerken Tiffany'nin dünya çapındaki satışları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30 düşerek 747 milyon dolara geriledi. Yani Tiffany, Fransızların ilk teklifi yaptıkları zamanki kadar işleri iyi giden bir şirket değil. Tiffany anlaşmanın yerine getirilmemesi noktasında Fransızlara dava açarken davada Louis Vuitton'u Avrupa Birliği, Japonya ve Tayvan'da şirketin devri için gerekli başvuruları zamanında yapmamakla suçladı.

2022’DEN ÖNCE TOPARLANMA BEKLENMİYOR

Tiffany aynı zamanda şirketin kasasında daha fazla nakit olması amacıyla LVMH tarafından hissedarlara kâr payı ödenmemesi istendiğini söyledi. Bu yıl mücevher pazarının küresel anlamda yüzde 35 daralması bekleniyor. Pazarın pandemi öncesi büyüklüğüne 2022-2023 yılında anca gelmesi bekleniyor.