4 milyon ABD’liye yardım parası bankamatik kartıyla gönderilecek

Business Insider’da yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığı, CARES Yasası çerçevesinde vatandaşlara verilen corona virüsü yardım paralarını bankamatik kartlarına yüklü bir şekilde gönderme kararı aldı.

Yapılan açıklamada, bakanlık ile Gelir İdaresi'nin (IRS), Amerikalı ailelerin yardımlarını en hızlı şekilde almaları için birlikte çalıştığı belirtildi.

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Hazine Bakanı Steve Mnuchin, “Para yüklü bankamatik kartları güvenli, kullanımı kolay ve insanlara daha hızlı ulaşmamızı sağlayacak bir yol. Kartı ulaşan vatandaşımız hızlı bir şekilde aktif hale getirerek kullanmaya başlayacak” açıklamasında bulundu.

1 AYDA 239 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ

Nisan ayının ortasından beri yaklaşık 140 milyon Amerikalı'ya 239 milyar dolarlık ödeme yapıldı. Bu yardımlar genelde nakit olarak hesaplara aktarılıyordu. Eğer IRS, kişinin banka hesap bilgilerini bilmiyorsa, adresine çek olarak parayı gönderiyordu.

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Yaklaşık 10 milyon Amerikan vatandaşı, yardıma hak kazansa da henüz bunu alamadı. Hazine Bakanlığı, bu kişilerden 4 milyonuna bu hafta MetaBank'tan çıkartılan Visa bankamatik kartıyla birlikte paralarının gönderileceğini açıkladı.

HER AİLEYE 1 KART GÖNDERİLECEK

Bekarlara 1.200 dolar, evli çiftlere ise 2.400 dolar ödeme yapılacak. Ayrıca aileler 17 yaşın altındaki her çocuk için de 500 dolar daha alacak. Her aileye bir kart gönderilecek ve içindeki para bankamatikten çekilebilecek, hesaba aktarılabilecek ya da doğrudan bu kartla alışveriş yapılabilecek.