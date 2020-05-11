65 yaş üstü 760 bin kişi çalışıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle 21 Mart’ta sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara, dün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. 83 yaşındaki bir vatandaş ise söz konusu 4 saatte ekmek parasını kazanmaya çalıştı.

DHA’nın haberine göre, İzmir’in Tire ilçesinde dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaptı kimileri ise parklarda oturarak güneşlenip, sohbet etti. 83 yaşındaki Kadir Kayak ise bu izninde gezip, hava almak yerine ekmek parası kazanmak için boya tezgahını kurarak müşterilerini bekledi.

Kayak, “Mesleğim müzisyenlik ancak bunun yanında da 60 yıldır ek iş olarak ayakkabı boyuyorum. Malum salgın dolayısıyla şu anda mesleğimizi icra edemiyoruz. Bugün de 4 saatlik izinde boş durmak istemedim. Fakat beklediğim iş olmadı” diye konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜ 760 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 65 ve üstü yaşta 7 milyon 562 bin kişi bulunuyor. Bunların 760 bini istihdamda yer alıyor, yani çalışıyor. Gerçek rakamın ise resmi rakamların çok ötesinde olduğu tahmin ediliyor.

65 yaş üstü nüfus 7 milyon 562 bin kişi iken bunların bir kısmı emekli maaşı alabiliyor. Ancak emekli maaşı alabilenlerden birçok kişi de, düşük maaşlar nedeniyle çalışmaktan zorunda kalıyor.

En düşük emekli maaşı, corona virüsü salgın döneminde 1256 TL’den 1500 TL’ye çıkarıldı ancak milyonlarca emekli, emekli maaşıyla geçinemediği için çalışmak zorunda.