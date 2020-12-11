AB liderleri uzlaştı: 1.8 trilyon euroluk paket devreye giriyor

Belçika'nın başkenti Brüksel’de iki gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen AB üyesi ülkelerin liderleri, 1.8 trilyon euroluk 2021-2027 bütçesi ile corona virüsü salgının yol açtığı ekonomik sonuçlarla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma paketi üzerinde anlaştı.

Varılan uzlaşıyı AB Konseyi Başkanı Charles Michael sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Michael, “Şimdi uygulamaya başlayabilir, ekonomilerimizi yeniden inşa edebiliriz. Dönüm noktası niteliğindeki kurtarma paketimiz çevre dostu ve dijital dönüşümümüzü ileri taşıyacak” dedi.

Söz konusu bütçe AB fonlarının dağıtımının hukukun üstünlüğü şartına bağlanması üzerine 16 Kasım’da Polonya ve Macaristan tarafından veto edilmişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Macaristan Başbakanı Victor Orban söz konusu düzenlemenin AB’nin temel yasalarına aykırı olduğunu, AB’nin bütünlüğü için son derece tehlikeli olduğunu ifade etmişti. İki lider, bütçeyi bir sonraki zirvede de veto edeceklerinin sinyalini içeren ortak deklarasyon imzalamıştı.

AB Dönem Başkanlığını yürüten Almanya, Polonya ve Macaristan’ın olası vetosunu engellemek için bir süredir görüşmeler yürütüyordu. (İHA)

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