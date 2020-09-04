ABD Adalet Bakanlığı, Google’a tekelleşme davası açıyor

Google'ın sahibi Alphabet, bir süredir ABD Adalet Bakanlığı tarafından antitröst incelemesi altındaydı. Reuters'ta yer alan habere göre bakanlık, bir ay içinde Google'a karşı dava açacak.

Konuya hakim kaynağın bildirdiğine göre Adalet Bakanlığı'ndaki avukatlar, daha fazla çalışma gerektirdiği için davanın ileri bir tarihe ertelenmesini istiyor. Ancak Başsavcı William Barr bir an önce harekete geçilmesi için baskı yapıyor. Barr, geçen ay Wall Street Journal'a verdiği demeçte, “Google soruşturmasıyla ilgili kararımızı yaz sonuna kadar vermeyi planlıyoruz” demişti. Bakanlığın davada, tarafsız arama sonuçları sunmak yerine kendi ürünlerini, örneğin Youtube'u ön plana çıkartan Google'a karşı rekabet yasasını ihlal suçlaması yönelteceği kaydedildi.

AVRUPA BİRLİĞİ 2,6 MİLYAR DOLAR CEZA KESMİŞTİ

Google, geçmişte buna benzer bir soruşturma geçirmişti. 2013 yılında tamamlanan Federal Ticaret Komisyonu (FTC) soruşturmasında dava açmayı gerektirecek kanıt bulunamamıştı. Ancak daha sonra Avrupa Birliği, Google'ın küçük Avrupalı rakiplerine karşı kendi fiyat karşılaştırmalı alışveriş hizmetini ön plana çıkarttığı gerekçesiyle 2,6 milyar dolar ceza vermişti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Google’a yönelteceği bir diğer suçlama ise reklamlarla ilgili. Reklamcılık endüstrisinden yöneticiler, Google'ın popüler reklam borsasını kullanmak için Google Ad Manager uygulamasını zorunlu kılmasından şikayetçiydi. Şirketin, görüntülü arama reklamcılığındaki hakimiyetini kötüye kullandığı öne sürülüyor.

FTC DE AMAZON VE FACEBOOK'UN PEŞİNDE!

Google Sözcüsü Jose Castaneda yaptığı açıklamada, “Odak noktamız insanlara her gün yardımcı olan ücretsiz hizmetler sağlamak, küçük işletmeler için maliyetleri düşürmek ve rekabeti artırmaktır. Ancak bunu yapmak için çalışırken bir yandan da davalarla uğraşıyoruz” dedi.

Adalet Bakanlığı, 2019 yılının temmuz ayında büyük teknoloji şirketlerine karşı bir soruşturma başlatmıştı. Buna göre rekabete aykırı uygulamalara sapanlara karşı davalar açılacak. Şu anda Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da Facebook ve Amazon üzerinde bir araştırma yürütüyor. Adalet Bakanlığı'na paralel olarak 48 eyalet ve iki bölge başsavcısı da Google'a karşı antitröst soruşturması başlatmıştı. Konuya yakın bir kaynağa göre en az 12 eyaletin başsavcısı, Adalet Bakanlığı'nın davasına katılmak için imza verecek.

CEO PICHAI, SENATODA İFADE VERMİŞTİ

Bir başka kaynak ise Demortatik Parti yönetimindeki eyalet başsavcılarının, federal hükümetin fazla hızlı hareket ederek gerekli hazırlıklar tamamlanmadan dava açılacağı konusunda endişeli.

30 Temmuz'da Google, Amazon, Facebook ve Apple'ın CEO'ları tekelleşme iddiaları ve pazar uygulamalarıyla ilgili olarak Kongre'ye ifade vermişti.

Alphabet (Google) CEO'su Sundar Pichai, Google'ın e-ticaret pazarındaki diğer şirketlere karşı haksız avantaj sağlamak için arama motoru sonuçlarını değiştirdiği yönündeki suçlamaları kabul etmemişti. Pichai, “Twitter, Instagram, Pinterest ve diğer platformlarla girilen reklam rekabeti sonucunda, son 10 yılda internet reklam maliyetleri yüzde 40 düştü. Bu da tüketicilere daha düşük fiyat olarak yansıdı” ifadelerini kullanmıştı.