ABD yaptırımları doları etkilemedi! Piyasalarda son durum…

ABD Ankara’nın 2019 yılında satın aldığı Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye’nin savunma sanayisini hedef alan ve uzun süredir beklenen yaptırımlarını dün akşam açıkladı.

Yaptırımlara göre SSB’nin ABD’li finans kuruluşlarından aldığı krediler sınırlanacak, Demir ve üç SSB yetkilisine vize sınırlaması getirilecek ve mal varlıkları dondurulacak.

İlk defa bir NATO ülkesine karşı uygulanan CAATSA yaptırımlarının Avrupa savunma tedarik zincirinde içinde bulunan Türk savunma şirketlerine ne etkisi olacağı ise henüz bilinmiyor.

German Marshall Fund’ın Ankara ofisi direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, “Türk savunma sektörü bir süre baskı altında kalacaktır… İkincil yaptırımlar türü bir etki olsa da olmasa da yaptırımların üçüncü ülkelere ilişkileri yavaşlatıcı etkisi olacaktır” dedi.

Ancak Ünlühisarcıklı yaptırımların Türk ekonomisi geneline etkisinin sınırlı olacağın, uzun süredir beklenen yaptırımların yarattığı “belirsizliğin ortadan kalkmasının son derece olumlu” olduğunu ifade etti.

ABD’nin Türkiye’ye yönelik bir çok yaptırım arasından kuvvetli olanları mı daha zayıf olanları mı seçeceği belirsizdi. Bu endişe ile dolar/TL geçen hafta 8’in üzerine çıkmıştı. ABD’nin açıkladığı yaptırımların Türkiye’nin makro dengesine belirgin bir etkisinin olmayacağının anlaşılmasıyla dolar/TL dün 7.8275’e kadar geriledi.

'BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI' Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, 'Yaptırım söylemleri geniş bantta bir dalgalanma getirdi. Dün ABD'nin açıkladığı yaptırımlar kısa vade açısından piyasa açısından olumlu diyebiliriz. Önemli bir belirsizlik ortadan kalktı. ABD'nin 12 seçenek arasından seçtiği yaptırımlar ekonomiyi belirgin etkileyecek önemde değil. Piyasa etkisine baktığımızda olumlu bir fiyatlama var ancak bu da sınırlı düzeyde' dedi ve ekledi: 'TL'deki tepkinin sınırlı kalmasındaki ana neden önümüzdeki dönemde İran altın ticareti gibi konularda anlaşmazlıkların sürmesi halinde yeni yaptırımların gündeme gelebileceği endişesi. Benzer şekilde AB'nin de ilk çeyrek sonuna kadar benzer bir süreçte olabileceğini açıklaması da bir başka endişe' dedi.

Avrupa Birliği liderleri, geçen hafta gerçekleştirilen zirvede Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’yle enerji arama konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı bazı Türk şahıslara kısıtlı yaptırım getirme konusunda anlaşırken, daha ciddi adımları ise Mart ayına kadar ertelediler.

Küresel piyasalarda Asya borsaları corona virüsü salgınında ölenlerin sayısındaki artış ve uygulanan yasakların kapsamının genişletilmesinin yarattığı endişelerle gerilerken, gelişmeler aşıların uygulanmaya başlanmasının yarattığı iyimser havayı gölgeledi.

Dolar yatırımcının güvenli liman varlıklara iştahının azalmasına paralel olarak başlıca para birimleri karşısında iki buçuk yılın en düşük seviyesinde seyretti. ABD’de corona virüsü yardım paketinde ilerleme kaydedilmesi ve İngiltere ve AB’nin yıl sonundan önce aralarındaki ticaret konusundaki pürüzleri gidereceği beklentisi güvenli liman varlıklara iştahı azalttı.

DÖVİZ VE ALTINA YÖNELİM DEVAM EDİYOR

Öte yandan ekonomi yönetimindeki değişim sonrası yabancıların TL cinsi yatırımlara ilgili lokallerin ise dövize ve altına yönelimi sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün verdiği bilgiye göre son dönemde yabancı yatırımcılar 2 milyar doları portföy yatırımı olmak üzere 11 milyar dolar giriş yaptılar.

ERDOĞAN ‘TL’YE DÖNÜN’ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Aynı dönemde lokallerin altın ve döviz yönelimi ise 7 milyar doların üzerinde. Erdoğan dün lokallere TL’ye dönme çağrısını da yenilerken bir çok sektörde vergi indirimlerinin hazirana mevduatta stopaj indiriminin ise ilk çeyrek sonuna kadar uzatıldığını da açıkladı.

TCMB’nin para ve kur politikası metni her yıl aralık ayında yayımlanıyor ve takip eden yıl TCMB’nin izleyeceği politikalara ilişkin bir çok öngörüye de baz oluşturuyor.

Metin yarın açıklanacak ve piyasada yön belirleyici bir gelişme olarak izleniyor. Yeni faiz artışları ve rezerv birikim sürecine ilişkin gelişmeler başta olmak üzere açıklamalar piyasada yakından takip edilecek.

BORSA

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan bültende BIST100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe haber akışları eşliğinde pozitif başladığı belirtilerek, “İçeride açılışın ardından Sanayi Üretim Endeksi açıklandı. Ekim ayında sanayi verileri ekonomideki canlanmanın genele yayılarak devam ettiğinin izlemini vermekte.

Sanayi üretimi mevsimsellikten arındırılmış seriye göre aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 büyüdü. İyi gelen sanayi verileriyle desteklenen endeks, pozitif başladığı işlem gününü yüzde 1,30 oranında yükselişle 1.388 seviyesinden tamamladı.

Bilişim sektörü payları yüzde 3,21 oranında değer kazanırken, spor sektörü payları yüzde 2,02 değer kaybetti. BİST100 endeksinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 1.396 – 1.403 – 1.412 olacakken, destek seviyeleri 1.379 – 1.370 – 1.363 olarak takip edilecek.” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

Ahlatcı Yatırım tarafından paylaşılan dolar notunda şu ifadelere yer verildi:

Haftanın ilk işlem gününde Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yurt içi sanayi üretimi ekim ayında yıllık yüzde 9'luk beklentileri aşarak yüzde 10,2 artarken, perakende satış hacmi ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,0 artış kaydetti.

ABD tarafında ise zayıf ekonomik veri akışı devam ederken dikkatler uygulanmaya başlayan koronavirüs aşıları ve teşvik paketi beklentileri üzerinde olmayı sürdürdü.

Fed ve TCMB Aralık toplantıları öncesi açıklanan ekonomik veriler ve dolar çevresinde gözlenen zayıflık kurda yukarı yönlü hareketleri sınırlandırırken, yatay seyrin sürdüğü takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, kurun 7,85 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,88, 7,90 ve 7,92 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.

Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 7,82, 7,80 ve 7,78 destek seviyeleri takip edilebilir.

ALTIN

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan altın analizinde ons altının destek bulmakta zorlandığı belirtildi. ABD'de mali teşvik paketi görüşmelerinin iyimser bir zeminde ilerlemesinin değerli metaller lehine bir zemin yaratsa da özellikle corona virüsü aşılarının kullanıma hazır hale gelmesinin oluşturduğu baskı güç kazanılmasına izin vermediği vurgulanarak,

“Bu noktada Pfizer aşı dağıtımına başlarken FDA'nın Moderna'nın geliştirdiği aşıya ilişkin kararını Perşembe günü vermesi bekleniyor.

Bu da altın açısından haftanın devamının zorlu olabileceğine işaret ediyor. Kaldı ki, teknik açıdan baktığımızda da 1850 doların altında kalındıkça kısa vadeli görünümün iyileşmesini beklemiyoruz.” denildi.