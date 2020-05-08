ABD’de Sinclair yayın grubuna tarihi ceza

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Sinclair Yayın Grubu'na tarihi bir ceza verdi. CNN Business’ta yer alan habere göre, şirket hakkında açılan üç ayrı soruşturmanın kapatılması karşılığında 48 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Soruşturmalardan biri, Sinclair'in 2018'de Tribune Media İstasyonları'nı 3.9 milyar dolar karşılığında satın almak için yaptığı anlaşmayla ilgili.

FCC Başkanı Ajit Pai, anlaşmayı bizzat inceleyip, dava açılması kararını vermişti. Tribune Media da yapılan anlaşmayı feshetmişti. Eğer satın alma gerçekleşseydi, muhafazakar eğimli Sinclair'in istasyonları ABD'nin büyük bölümünü kapsamış olacaktı.

‘LİSANS İPTALİNE GEREK YOK’



Kapatılan diğer soruşturma, Sinclair'in içerik sponsorluklarını tanımlama konusunda yaptığı usulsüzlükler ile ilgili. Son soruşturma ise şirketin yeniden iletim anlaşmalarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini incelemek için açılmıştı.

FCC, Sinclair'in sponsorluk tanımlama kurallarını ihlal konusunda itirafta bulunduğunu duyurdu. FCC Başkanı Pai, özelikle Sinclair-Tribune anlaşması sırasında yaşananların ve verilen cezanın, gelecekteki diğer birleşmeler için uyarıcı bir örnek temsil etmesi gerektiğini söyledi.

Ajit Pai, Sinclair'in lisansının iptal edilmesini isteyenler olduğunu belirterek, “Onlarla aynı fikirde değilim. Bunlar politik motivasyonla yapılan taleplerdir. Yayıncının bakış açısını beğenmeyebilirsiniz ama First Amendment (ABD Anayasası'nın din, ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayan yasalar yapılmasını önleyen ek maddesi) hala geçerli olduğunu unutmasınlar” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ REKOR 24 MİLYON DOLARDI

Sinclair'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise FCC ile varılan anlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirildi. FCC, daha önce en büyük toplumsal cezayı, 2007 yılında 24 milyon dolar ile Univision'a kesmişti.