ABD’de son 88 yılın en kötü işsizlik rakamı geldi

İstihdam İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) rakamlarına göre ABD'de işsizlik nisan ayında 14,7 seviyesine çıkarak Büyük Buhran dönemindeki 1932 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Washington Post'ta yer alan habere göre sadece nisan ayında ülkede 20 milyondan fazla kişi işini kaybetti. ABD'de şubat ayında işsizlik tarihi dip seviyelerden biri olan yüzde 3,5'i görmüştü.

Ekonomist Lindsey Piegza, “Bu rakam çok korkutucu” diyor. Ekonomist, “Korkarım ki tekrar yüzde 10 işsizlik baremine gelmemiz 2021 yılını bulacak” ifadesini kullandı.

Uzmanlara göre düşük ücretle ve ağırlıklı olarak hizmet sektöründe çalışan Afrika kökenliler ve Latinlerin işsizler arasında beyaz ABD'lilere göre daha geniş bir yer kapladığı düşünülüyor. İşsiz kalan insanların bir çoğu günlük veya haftalık ücret alıyordu.

İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURU SAYISI 33 MİLYONA ÇIKTI

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre her hafta işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Mart ayındaki 6.9 milyon başvurudan sonra düşüşe geçti. Ancak toplamda bu sayı, ABD tarihinde nadir görülen bir orana yükseldi. Bu da Mart ayı ortasından bu yana işsizlik maaşına başvuranları, 33 milyona çıkardı.