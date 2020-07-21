ABD’den 11 Çinli şirkete Uygur Türkleri yaptırımı

ABD Ticaret Bakanlığı, Sincan Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri'ne yönelik insan hakları ihlallerinde pay sahibi olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi kara listeye aldı. Business Insider'da yer alan habere göre bölgedeki müslüman azınlığa yönelik ‘baskı, zorla çalıştırma, geniş çaplı tutuklama, biyometrik verilerin izinsiz toplanması ve genetik analizi' gibi uygulamalar nedeniyle bu firmalara yaptırım uygulanacak.

DÜNYAYA CORONA VİRÜSÜ TESTİ DAĞITAN BGI DA LİSTEDE

Kara listeye eklenen şirketler arasında en dikkat çekenlerden biri BGI. Gen konusunda önde gelen biyoteknoloji firmalarından biri olan BGI, salgın sırasında dünyaya on milyonlarca corona virüsü testi dağıtmıştı.

TOPLAM SAYI 20 OLDU

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Bu kararla, Amerikan malları ve teknolojisinin, Çin Komünist Partisi'nin savunmasız Müslüman azınlıklara yönelik alçak saldırılarda kullanılmamasını sağladık” ifadelerini kullandı. Bu 11 şirket, ABD tarafından yaptırım uygulanan ilk firmalar değil. Daha önce da mayıs ayında 9 Çinli kuruluş kara listeye alınmıştı.