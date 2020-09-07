Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? 7 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları…

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı haline geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN

Alış:462,50 Lira

Satış: 462,62 Lira

ÇEYREK ALTIN

Alış: 751 Lira

Satş: 761 Lira

YARIM ALTIN

Alış: 1.498 Lira

Satış: 1.525 Lira

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 3.000 Lira

Satış: 3.036 Lira

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ALTINDA DEVLET HAKKI ORANLARI DEĞİŞTİ

Altın fiyatları hem dolar hem de TL cinsinden pandemi döneminde rekor üstüne rekor kırarken, hükümetten yurt içi altın üretimini etkileyebilecek önemli bir karar geldi.

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 3213 sayılı ‘Maden Kanunu’nda altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.