Altın fiyatları haftanın ilk gününde ne kadar? 7 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları…

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yükselişte olan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı haline geldi.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN
Alış:462,50 Lira
Satış: 462,62 Lira
ÇEYREK ALTIN
Alış: 751 Lira
Satş: 761 Lira
YARIM ALTIN
Alış: 1.498 Lira
Satış: 1.525 Lira
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 3.000 Lira
Satış: 3.036 Lira
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ALTINDA DEVLET HAKKI ORANLARI DEĞİŞTİ
Altın fiyatları hem dolar hem de TL cinsinden pandemi döneminde rekor üstüne rekor kırarken, hükümetten yurt içi altın üretimini etkileyebilecek önemli bir karar geldi.
Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 3213 sayılı ‘Maden Kanunu’nda altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.