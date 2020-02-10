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Altın fiyatları ne durumda? 10 Şubat Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatları ne durumda sorusu her gün olduğu gibi bugün de ekonomi gündeminin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında bu hafta neler yaşandı? Çin’deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

07:14 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları ne durumda? 10 Şubat Pazartesi çeyrek ve gram altın fiyatları…

Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Özellikle küresel piyasalarda Çin'deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 494,64 Lira

Yarım altın: 989,28 Lira

Gram altın: 302,32 Lira

Cumhuriyet altını: 2.027,00 Lira

Altın fiyatları 7 Şubat: Gram ve çeyrek altın küresel gelişmelerle hareketlendi…

ALTIN GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 302,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 302,40 liradan, bin 992 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 13 liradan, 276 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 280 liradan, bin 946 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 966 liradan, 973 liradan alınan Yarım Ziynet 983 liradan ve 487 liradan alınan Çeyrek Ziynet 492 liradan satıldı.

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