Altın fiyatlarının yükselişi sürüyor! 25 Şubat’ta gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Yükselen altın fiyatları yatırımcının dikkatini çekiyor. Altın fiyatları yedi yılın zirvesine yükselirken, petrol yüzde 4.0´ten fazla düştü. Günün güncel gram ve çeyrek altın fiyatları haberimizin devamında yer alıyor…

25 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Altın geçtiğimiz haftadan süregelen hızlı yükselişini devam ettiriyor. Küresel piyasada artan risklerle yatırımın yönü tamamen altına döndü.

Çeyrek altın: 544,99 TL

Yarım altın: 1.089,99 TL

Gram altın: 326,02 TL

Cumhuriyet Altını: 2.235,00 TL

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Son gelişmelerde Çin´in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü salgınınından 2,621 kişi yaşamını yitirirken, 79,400 kişi salgından etkilendi. Petrol fiyatları, salgının Güney Kore, İtalya ve İran´a da sıçraması sonucunda talep endişeleriyle birlikte düştü. Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 4.58 gerileyerek 55.82 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4.76 düşüşle 50.84 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.27 artışla 18.76 dolardan,

– altın, yüzde 2.08 artışla 1,683.20 dolardan,

– bakır, yüzde 1.55 düşüşle 2.56 dolardan,

– platin, yüzde 0.73 düşüşle 969.00 dolardan ve

– paladyum yüzde 1.67 düşüşle 2,561.89 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 333 liraya, çeyrek altın 544 liraya, Cumhuriyet altını da 2,252 liraya yükseldi.