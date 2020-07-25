Altın haftaya damgasını vurdu

Yatırım araçları arasında bu hafta en çok kazandıran altın oldu. Uluslararası piyasa spot altın fiyatları, 2011 yılından bu yana ilk kez 1900 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve 1906 doları gördü. Altının dolar cinsinden fiyatı böylece hafta başından bu yana yüzde 5’e yakın arttı. Dolar/TL 6,85 civarına uzun bir süredir demir atarken, altın yatırımcısını sevindirdi.

Altının ons fiyatı spot piyasada 1 Ocak 2020’de 1517 dolar, 19 Mart 2020’de 1471 dolardı.

Altının ons fiyatı 2011 yılında gün içinde 1921 doları görmüştü. 9 yıl sonra tekrar rekor seviyelere yaklaşılmış oldu.

BİR HAFTADA YÜZDE 5 ARTIŞ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,91 kazanımla 419 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,86 artışla 2 bin 781 liraya çıktı. Geçen hafta 648 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 679 liraya yükseldi.

Dünyada artan siyasi gerilim ve belirsizlikler, reel faizlerin negatif seviyelerde olması, doların zayıflaması ve yayılmaya devam eden corona virüsü salgını döneminde güvenli liman olarak görülmesi, altın fiyatlarının artışında etkili oldu.

2 BİN DOLAR TAHMİNİ

UBS Group AG, düşük faiz ortamında metalin çeşitlendirici olarak kalitesine dikkat çekerek, altın için kısa vadeli fiyat tahminini yükseltti ve metalin eylül sonuna dek ons başına 2 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Bank of America stratejistleri, EPFR Global’in verilerini işaret ederek, değerli metaller fonlarına 22 Temmuz haftası 3.8 milyar dolar ile tarihin ikinci en büyük haftalık girişinin gerçekleştiğini kaydetti.

Mobius Capital Partners’ın kurucularından ünlü yatırımcı Mark Mobius, “Faizler sıfır ya da sıfır seviyesi yakınında olduğu zaman, altın sahip olunması cazip bir araçtır, zira altınından faiz elde edememe endişeniz olmaz ve altın fiyatının piyasalarda belirsizliğin artması ile birlikte yükselmesini beklersiniz,” dedi ve “Şimdilerde altın alıyorum ve almaya devam edeceğim, çünkü altın gerçekten yükselişte ve oldukça iyi gidiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg Intelligence analisti Eily Ong, “Altındaki ralli, faizlerin uzun süre düşük kalacağı bir ortamda artan jeopolitik risklerin etkisiyle dolardaki gevşemeye bağlı olarak 2021 yılına sarkabilir” dedi.