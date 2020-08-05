Altın ve dolarda ne oluyor? İşte uzman görüşleri…

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş bugün de hız kesmeden devam etti. Gram altın yüzde 2.9 yükselişle 460 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Ons altın ise tarihinde ilk defa geçtiği 2 bin dolar üzerindeki seyrine devam ediyor. Gün içinde 2.009 dolar seviyesine kadar inen ons altın daha sonra 2.040 dolar bandına kadar yükseldi.

Uzun süredir devam eden yükselişte en önemli neden kuşkusuz corona salgını. Normalleşme adımlarının ardından gelen ikinci dalga korkusu bütün dünyada yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

İkinci dalga korkusunun yanında, merkez bankalarının salgının etkilerinin azaltmak için attığı likidite adımları ve son dönemde zayıflayan dolar da altının yükselmesinde en önemli sebeplerden.

Yine ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı geriliminin tırmanması da altın fiyatlarını destekliyor.

YILDIRIMTÜRK: LÜBNAN’DA YAŞANAN PATLAMA ETKİLİ

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hakkında sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan’da yaşanan patlamanın o bölgede bir stratejik gerginlik oluşturacağı beklentisini artıracağını söyleyen Yıldırımtürk, “Bilinen nedenlere ek olarak bugünkü yükselişte Lübnan’da yaşanan patlamanın da etkisi var. Dün akşam sadece altın yükseldi. Bu da stratejiik gerilim ve Lübnan kaynaklı. Bunun yanında ABD senatosunda görüşülecek olan 1 trilyon dolarlık yeni destek paketi de ons altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.” dedi.

MUHAKKAK BİR DÜZELTME HAREKETİ GELECEK

Altının çok hızlı yükseldiğini söyleyen Yıldırımtürk, “Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Muhakkak bir düzeltme hareketi gelecektir. Tabi bunun gününü, saatini kimse söyleyemez. Büyük fonların davranışları bu harekette etkili olacaktır. Olmaz denilen rakamlar çok erken gerçekleşti. Ons altında 2 bin dolar seviyesini 2020 sonu için konuşuyorduk. Ancak 4-5 ay önceden gerçekleşti.” yorumunda bulundu.

ALTIN FİYATLARI NASIL GERİLER?

Pandemiye karşı açıklanan ekonomik paketlerin sona ermesi durumunda altın fiyatlarının gerileyebileceğini öngören Yıldırımtürk, “Yeni paketler çıkarılmazsa yatırımlardaki teminatları altın ile karşılama durumu oluşabilir. Bu da altın fiyatlarının bir miktar gerilemesine neden olur. Bu seviyenin de ons için 1.950 dolar olması beklenebilir. Daha fazla düşü için aşının bulunması gibi gelişmelerin olması gerekiyor. Bunun için de bir zaman söylemek çok zor.” dedi.

“BU GİBİ DURUMLARDA BEKLEME TARAFTARIYIM”

Bu gibi durumlarda altın alımı için beklemeyi daha doğru bulduğunu belirten Yıldırımtürk, “Altın almak isteyenler almayı düşündükleri rakamın yarısını alsınlar, ‘Çok kâr ettim satmak istiyorum” diyenler de aynı şekilde yarısını satsınlar. Bütün barutlarını tek seferde harcamasınlar.” dedi.

AYYILDIR: YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN TEMEL GELİŞMELER…

GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya gibi önemli ülkelerin gerek para gerekse mali politika adımları ile oluşturduğu teşviklerin, corona virüsü ile birlikte ekonomik aktivitedeki bozulmanın minimum düzeyde kalabilmesi adına mart ayı itibarıyla gündemi meşgul ettiğini aktaran Ayyıldır, “Bu süreç içerisinde mevcut teşvikler getiri arayışında olan yatırımcıların altın tarafında daha aktif bir rol almasını sağladı.

ABD dolarının ve tahvil faiz oranlarındaki değer kaybı, Borsa yatırım fonlarındaki (ETF) artışlar, ABD-Çin arasındaki anlaşmazlıklar, corona virüsü sürecine yönelik ölüm ve vaka sayılarındaki yükseliş sebebiyle oluşan 2. dalga endişeleri ve aşı sürecine yönelik somut adımların netlik kazanmaması, mart ayındaki panik havası sonrası altın fiyatındaki yükselişleri destekleyen temel gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi ve ekledi:

Negatif / sıfır faiz politikası ek olarak parasal teşvikler, enflasyonist ortamın söz konusu olmayışı ve hedeflere ulaşma konusunda önünde uzun bir zaman oluşu, ekonomik aktivitelerin Covid-19 öncesi dönemine dönme sürecinin uzun bir vadeye yayılma beklentisi, ons altının popüler yatırım olarak gündemde kalmasını sağlayabilir. Ayrıca yurt içi tarafta dolar/TL kurunun yükselişine devam etme beklentisi, dışarıda ons altın, içeride gram altının popülerliğini koruyan varlıklar olmasına imkân tanıyabilir.

“480 TL’YE OLASI ÇIKIŞLAR DİKKAT ÇEKEBİLİR”

Kısa vadeli olarak 2000 dolar, orta vadeli görünümde ise 1900-1955 dolar seviyelerinin üzerinde kaldığı müddetçe ons altının pozitif fiyatlama davranışına devam etmek isteyebileceğini belirten Ayyıldır, “Bu düşünceden yola çıkarak ilgili çıkışların 2075 dolar başta olmak üzere 2095 ve 2135 dolar seviyelerine kadar devam etmesi, yeni dönem beklentilerimizde gündemimizi meşgul edecektir.

Yurt içi tarafta ise gram altın için teknik detay verecek olursak, kısa vadede 425, orta vadede ise 390 seviyesi üzerinde kaldığı sürece pozitif yönlü beklenti ön planda yer alabilir. Bu görünümde 465 başta olmak üzere 472 ve 480 seviyelerine yönelik olası çıkışlar dikkat çekebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

DOLAR/TL 6,90’IN ALTINI DA TEST ETTİ

ÜNLÜ & Co bilgi notunda ise, Londra swap piyasasına sunulan TL likiditesinin azalmasına paralel olarak swap faizlerinde yaşanan keskin yükselişin dün dolar/TL’nin 6,90’ın altını test etmesini sağladığı belirtildi.

Ancak swap faizlerindeki yükselişin TL’ye ilk etapta değer kazandırabilecek olsa da bu tip fiyat hareketlerinin sağlıklı olmayacağı için kısa vadede volatilitenin devam edebileceğini göz önünde bulundurmak gerektiği belirtilen açıklamada, “Kaldı ki, dünkü geri çekilmenin kalıcı olamaması da bu görüşümüzü destekler nitelikte. Öte yandan enflasyon ise temmuz ayında %0,85’lik piyasa beklentisinin altında %0,58 artış gösterdi. Böylece 12 aylık TÜFE %12,62 seviyesinden %11,76’ya gerilemiş oldu.” denildi.

SWAP FAİZİ NORMALE DÖNÜNCE DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise sozcu.com.tr’ye yaptığı yorumda yabancıların dün TL satışı yaparak döviz pozisyonlarını kapattığını açıklarken swap faizlerinin normale dönmesiyle Türk Lirası’nın değer kaybetmeye devam ettiğini söyledi. Erkan, “Salı günü offshore kısa vadeli fonlama oranları yurt dışında Türk Lirası likidite sıkışıklığı nedeniyle yüzde 1000'lerin üzerini gördü. Bugün swap faizleri normalleşiyor, yüzde 20'ye doğru indi ve swap normalleşirken Türk Lirası’nın değer kaybettiğini görüyoruz” açıklamasında bulundu.