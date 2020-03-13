Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Amazon maske satışını sınırlandırdı

Amazon platformunda fahiş fiyatlarla maske satışının önüne geçmek için yeni maske ve el dezenfektanı satış başvurularını kabul etmediğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
09:04 -
Haberler Ekonomi
Amazon maske satışını sınırlandırdı

E-ticaret sitelerinde fahiş fiyatlara maske ve el dezenfektanı satılıyor olmasının ardından Amazon, platformunda maske ve dezenfektan içerikli ürünler için yeni teklifler verilmesini yasakladı. CNBC'de yer alan habere göre Amazon mevcut fiyatlar ve satıcılarla ilgili bir karar almadı.

ABD’DE FAHİŞ FİYATLAR

Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de fırsatçılar e-ticaret platformlarından fahiş fiyatlara ürün koyuyor.  Öyle ki Amazon’da 43 dolara satılan bir el antiseptiği 94 dolara, 5 dolara satılan bir sprey 33 dolara, 9 dolara satılan nefes açıcı bir merhem ise 13 dolara çıktı.

Bazı satıcıların küçücük bir el dezenfektanını 80 dolardan (500 TL) satışa çıkardığı görüldü.

Türkiye'de de bazı e-ticaret sitelerinde inanılmaz fiyatlara makarna satışları gerçekleştirilmiş, daha sonra siteler söz konusu teklifleri kaldırmıştı.

Trendyol, haksız fiyat oluşumuna sebep olan 539 ürünle ilgili işlem yapıldığını açıkladı. Şirket, “Kamu otoritelerinin açıklamaları ve yönlendirmeleri ışığında yaşanan bu özel durum nedeniyle sorumluluk alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERİzmit'te, kolonya satışında kotaİzmit'te, kolonya satışında kota
Son güncelleme: 09:10 13.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more