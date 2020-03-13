Amazon maske satışını sınırlandırdı

E-ticaret sitelerinde fahiş fiyatlara maske ve el dezenfektanı satılıyor olmasının ardından Amazon, platformunda maske ve dezenfektan içerikli ürünler için yeni teklifler verilmesini yasakladı. CNBC'de yer alan habere göre Amazon mevcut fiyatlar ve satıcılarla ilgili bir karar almadı.

ABD’DE FAHİŞ FİYATLAR

Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de fırsatçılar e-ticaret platformlarından fahiş fiyatlara ürün koyuyor. Öyle ki Amazon’da 43 dolara satılan bir el antiseptiği 94 dolara, 5 dolara satılan bir sprey 33 dolara, 9 dolara satılan nefes açıcı bir merhem ise 13 dolara çıktı.

Bazı satıcıların küçücük bir el dezenfektanını 80 dolardan (500 TL) satışa çıkardığı görüldü.

Türkiye'de de bazı e-ticaret sitelerinde inanılmaz fiyatlara makarna satışları gerçekleştirilmiş, daha sonra siteler söz konusu teklifleri kaldırmıştı.

Trendyol, haksız fiyat oluşumuna sebep olan 539 ürünle ilgili işlem yapıldığını açıkladı. Şirket, “Kamu otoritelerinin açıklamaları ve yönlendirmeleri ışığında yaşanan bu özel durum nedeniyle sorumluluk alıyoruz.” ifadelerini kullandı.