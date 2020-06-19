AMC, sinemada maskeyi zorunlu tutmayacak

Corona virüsü salgını başladığında neredeyse tüm dünyada önlem olarak ilk kapatılanlar sinema ve tiyatrolar olmuştu. ABD'nin en büyük sinema ve tiyatro zincirlerinden AMC, 15 Temmuz'da kapılarını yeniden açıyor.

Variety'de yer alan habere göre, ülke çapında 600 noktada faaliyet gösteren AMC, müşterilere maske takmayı zorunlu kılmayacak. Konuyla ilgili konuşan şirket CEO'su Adam Aron, “Politik bir tartışmaya çekilmek istemedik. Maskenin gerekli olmadığına güçlü bir şekilde inanan kişiye bunu zorunlu kılmanın bir faydası olmaz” diye konuştu.

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GİRİŞTE 1 DOLARA SATILACAK

Şirket yine de rakipleri Cinemark ve Regal gibi maske takmayı teşvik edecek. Girişte 1 dolara maske satışı yapılacak. CEO Adam, “Misafirlerimizin büyük çoğunluğunun kendiliğinden bu önlemi alacağını düşünüyorum. Ben de AMC'de bir etkinliğe gittiğimde maskemi takarak örnek olacağım” yorumunu yaptı.

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MASKE, TRUMP SAYESİNDE SİYASAL BİR KONU OLDU!

Kapalı ortamlardaki etkinlikler özellikle de klimalı yerler, corona virüsünün yayılması konusunda son derece riskli. Bu nedenle ABD'de çoğu eyalette sinema ve tiyatroların açılmasına hâlâ izin verilmedi.

Maske, virüsten korunma yolundaki en etkili ve basit yöntemlerden biri. Ancak ABD'de bu konu, Başkan Donald Trump'ın halk içinde maske takmamasıyla ‘siyasal' bir hal aldı. Trump son yaptığı açıklamada, “İnsanlar virüsten korunmak için değil, bana karşı olduklarını göstermek için maske takıyor” demişti.