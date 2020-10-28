Apple kendi arama motorunu geliştiriyor iddiası

iPhone’un internet tarayıcısında varsayılan arama motoru olduğu gerekçesiyle Google hakkında tarihin en büyük tekelleşme davası açılırken, Apple’ın kendi arama motorunu geliştirdiğine dair işaretler ve iddialar arttı.

Financial Times’ın (FT) konuyla ilgili haberinde, iPhone işletim sisteminin son versiyonu olan iOS 14’te Apple’ın kendi arama sonuçlarını göstermeye ve kullanıcılar ana ekrandan sorgularını yazdıklarında web sitelerine doğrudan bağlantı kurmaya başladığına, böylece Google olmadan bazı aramaları yapmaya imkan sağladığına dikkat çekildi.

Apple’ın web gezgini Applebot’un daha aktif hale getirilmesi de şirketin kendi arama motorunu geliştirmek için veri topladığının bir işareti olarak gösterildi.

GOOGLE’DAN TRANSFER

FT’ye konuşan sektör kaynakları, söz konusu adım, Apple’in kendi arama motorunu geliştirme konusunda önemli bir adım olduğunu ve Google’e karşı alternatifin zeminini oluşturabileceğini öne sürdü.

İki buçuk yıl önce Apple, Google’ın arama motoru şefi John Giannandrea’yı transfer etmişti. Bu adım görünüşte Apple’ın yapay zeka yetilerini artırmak içindi ama aynı zamanda şirkete dünyanın en popüler arama motorunun yönetiminde 8 yıllık tecrübeyi de getirdi.

Google’ın eski mühendislik şefi Billi Coughran, “Apple, eğer isterlerse daha genel bir arama motoru geliştirecek tecrübede bir ekibe sahip” dedi.

FT, arama motoru geliştirme çalışmalarının yıllar alabileceğini vurguladı.

ABD ADALET BAKANLIĞI DAVA AÇMIŞTI

ABD Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük tekelleşme davasını geçen hafta Google’a karşı açtı. Trump hükümetinin arama sonuçlarında Cumhuriyetçilerin ilgilenebileceği sonuçları çıkarmadığı gerekçesiyle Google’ı suçlamasının ardından davanın açılması dikkat çekmişti.

Sozcu.com.tr’nin incelediği 64 sayfalık dava dosyasında yer alan bilgilere göre Google’ın Apple ile yaptığı işbirliği Adalet Bakanlığı tarafından uzun süredir takip ediliyormuş.

Dosyada yer alan bilgilere göre Google, iPhone’ların internet tarayıcısı Safari’nin varsayılan arama motoru olmak için Apple’a yılda yaklaşık 11 milyar dolar ödüyor (Google'ın bağlı olduğu Alphabet’in kârının üçte biri). Bunun karşılığında ise Google’ın arama hacminin yüzde 50’sinin iPhone aramalarından oluştuğu ifade ediliyor.

DAVA SONUCUNDA NE OLABİLİR?

Mahkemenin Google'ı haksız bulması durumunda Google yüklü bir miktar ceza ödeyerek bundan böyle hiçbir cihazın varsayılan arama motoru olmayabilir.

Dava sonuçları itibarıyla teknoloji endüstrisinde pek çok kuralı değiştirebilir.

Amazon, Apple, Google ve Microsoft'un bu davadan çıkacak karar sonucu politikalarında köklü değişikliklere gitmeleri bekleniyor.