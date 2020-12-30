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Aralık ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği tarihi açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Güncellenme: 10:28, 30/12/2020
Haberler Ekonomi
Aralık ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği tarihi açıklandı

Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile corona virüsü nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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