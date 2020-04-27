AVM’lerin tekrar açılışı için kısa çalışma ödeneği ve kira şartı

Corona virüsü vaka sayısının son günlerde düşüş eğilimi göstermesiyle birlikte, ekonomik ve sosyal hayatta normalleşme adımlarının ne zaman başlayacağı sorusu da daha sık sorulmaya başlandı.

Yaklaşık iki aydır kapalı olan alışveriş merkezlerinin tekrar açılması konusu da birkaç gündür gündeme geliyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, 24 Nisan’da RS FM’e yaptığı açıklamada çarpıcı bir bilgi vererek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın AVM’lerin tekrar açılmasını istediğini söylemişti.

“BAKAN ALBAYRAK AÇILMASINI İSTİYOR”

Altaş, açıklamasında “Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Bey ile 1 hafta önce görüştük. Bizi aradı ve ‘Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, 4 Mayıs’ta AVM’lerin açılmasını istiyor' dedi. Biz de ‘4’ü çok erken yetişmesi mümkün değil, 11’inden sonra olabilir' dedik” ifadelerini kullanmıştı.

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Altaş ayrıca, AVM yatırımcılarının daha ileri bir tarihte açılmaktan yana olduğuna işaret ederek “Gün aşırı bu konuyu konuşuyoruz kendileriyle. Oldukça ilginç bir noktadayız. AVM yatırımcılarının çoğu bayramdan sonra açalım görüşündeler” demişti.

MARKALARIN İKİ ŞARTI VAR

Sozcu.com.tr’ye konuşan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, AVM’lerin açılması için iki talepleri olduğunu dile getirdi.

Bazı perakendecilerin, mevcut ortamda tekrar açılma durumunda AVM’lerin ziyaretçi sayısının önemli oranda düşük kalacağı gerekçesiyle açmamaktan yana olduğunu aktaran Öncel, kiralar ve çalışanların maaşları konusunda adım atılmasını istediklerini söyledi.

Tekrar açılma durumunda da kısa çalışma ödeneği ödemelerinin devam etmesi gerektiğini belirten Öncel, “Kısa çalışma ödemeleri devam etsin, üstünü işverenler tamamlasın” dedi.

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Tekrar açılma durumunda kira ödeyebilecek durumda olmayacaklarını da aktaran Öncel, “Tekrar açılırsa normal cironun ancak yüzde 25’i elde edilebilir. Bu durumda kiraların da bir süre için ciroya endekslenmesi gerekir” dedi.

Kısa çalışma ve kira konusunu yetkililerle görüşmeye başladıklarını belirten Öncel, “Bu bir pazarlık konusu değil mecburiyet, başka türlü olması mümkün değil” dedi.

Öncel, AVM’lerin kapalı olması nedeniyle birçok markanın e-ticarete yöneldiğini ancak kayıpların ancak yüzde 10-15’nin bu yolla telafi edilebildiğini de dile getirdi.