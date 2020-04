Ayaydın: AVM’lerin açılış için acelesi ne?

İstanbul eski milletvekillerinden Prof. Dr. Aydın Ayaydın, AVM'lerin açılış süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AVM Yatırımcıları Derneği'nin 11 Mayıs'ta AVM'lerin açılması için bastırmakla kalmadığını, hükümet ve Bilim Kurulu nezdinde kulis de yaptığını söyleyen Ayaydın, şöyle konuştu:

Birleşmiş Markalar Derneği de risk almak istemediklerini ve mayıs yerine haziranda açılmasından yana olduğunu açıkladı. Bilim Kurulu üyeleri ise ‘AVM'ler bulaş merkezine dönüşmesin. Şu an açılması sakıncalı. Buna rağmen AVM'lerin mayısta açılmasını düşünmek yeniden salgına davetiye çıkarır' diyor. AVM'leri canlı tutan lokanta ve kafelerdir. Ancak Covid-19 nedeniyle açılsa bile insanların bu mekanlara hücum edeceklerini düşünmek bile istemiyorum. Günlerdir eve kapanıp salgının geçmesini bekleyen insanları AVM'lerde buluşturmak için bu acele niye?

ASIL SORUN KİRALAR

AVM yönetimleri ile mağaza sahipleri arasında esas sorunun kira tartışması olduğunu ifade eden Ayaydın, “Peki ne olacak? İş yapamayacağı için, mağaza sahipleri bu denli yüksek kiraları ödeyemeyiz diyor AVM'lere yatırım yapan ve bazıları yabancı fonlara ait AVM yönetimleri de bir an önce kiraları tahsil etmek istiyor. Bunun için AVM'leri bir an önce açmak istiyor. Her iki taraf da gözünü hükümete çevirmiş durumda.

Devlet kiraları ödese diye. Kimse kusura bakmasın ama, bu kadar işsiz, bu kadar yardıma muhtaç aile, tarım sektöründe kıtlık tehlikesi varken, sanayinin çarkları durmuşken, turizmci yok olmak üzere iken, esnaf bitmiş tükenmişken, devletten AVM'lere kira ödemesini beklemekte neyin nesi” ifadelerini kullandı.

CİRO ÜZERİNDEN KİRA TARTIŞMAYI BİTİRİR

Kira sözleşmelerindeki sabit kira maddesi değiştirilmeli diyen Aydın Ayaydın, “Ciro üzerinden kira sistemi getirin. Mağazalar ne kadar ciro yaparsa onun üzerinden AVM'lere kiraları ödesin. Yüksek ciroda yüksek kira, düşük ciroda düşük kira dönemine geçilmelidir. Ortak giderler de yarı yarıya bölüşülmelidir. Çünkü ortada mücbir sebep var. Böylelikle mağaza sahipleri de, AVM yönetimleri de ortak bir noktada buluşmuş olur. Bir şey olmamış gibi yok ben sabit kiramı almaya devam edeceğim dersen, mağazalardan hiçbirini orada tutamazsın ve AVM'nin kapısına kilit vurursun” dedi.