Aydem’den önemli imza

Aydem Yenilenebilir Enerji, 160'tan fazla ülkede 9 bin 500'ün üzerinde şirket üyesi bulunan ve dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzaladı.

İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on ilkeye dayanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, iş dünyasının en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olarak öne çıkıyor. Üye şirketler her yıl bu on ilkeye ilişkin uygulamaları uluslararası standartlarda kamuoyu ile paylaşıyorlar.

KÜPELİ: MUTLULUK DUYUYORUZ

Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı olmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, bugünün ihtiyaçları için daha verimli çözümler sunarken bir taraftan da toplumun ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımlar geliştirdiklerini söyledi.

Küpeli şöyle devam etti; “Uluslararası yönetim standartlarını tüm iş süreçlerinde etkili şekilde uygulayan, paydaşları için değer üreten, insan odaklı ve ekosistemine zenginlik katan kurum olma kimliğimizi pekiştirecek böyle bir adımı atmaktan mutluluk duyuyoruz. Her alanda sürdürülebilir büyümeyi sağlamak elbette ki hem kurum hem de sektör olarak en önemli sorumluluğumuz. Bu süreçte, insan haklarına saygılı, yüksek çalışma standartlarına uyumlu ve çevresel hassasiyetlere karşı duyarlı bir şirket olmak önceliğimiz. Bu imzayla Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bu ‘on ilke'ye uyacağımızın sözünü verdik. Dokunduğumuz tüm paydaşlara karşı duyduğumuz sorumluluk gereği, evrensel olarak kabul görmüş on ilkeyi kapsayan Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin parçası olmaktan gururluyuz”.