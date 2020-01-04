Balık neden bu kadar pahalı?

1 Eylül’de başlayan av sezonu devam ederken, Karadeniz’de avlanan balık miktarının her geçen gün azalması balık fiyatlarına da yansıdı. Vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte balık fiyatlarının düşmesini beklerken, bu kez de olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları yükseldi.

Üç büyük ilin hal fiyatlarına göre; İstanbul’da çipura 26 TL’ye 4’lü palamudun tanesi ise 25 TL’ye satılıyor. Ankara’da Marmara hamsisinin kilogram fiyatı 12-25 TL arasında değişirken, İzmir’de donuk hamsinin kilogramı 9 TL’den lüferin kilogramı ise 80 TL’den satılıyor.

SAMSUN: SEZON ERKEN BİTEBİLİR

İsmail AKDUMAN

Samsun’da balıkçı tezgahlarını barbun, mezgit ve istavrit süslerken, tezgahlardaki en ucuz balık az yakalanmasına rağmen yine hamsi oldu. Balık avının azalması ve fiyatlardaki artış, hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun etmedi. Balıkçılar ise sezonun erken biteceğini belirterek, şimdiden kara kara düşünmeye başladı.

HAMSİ KAYBOLDU

Samsunlu Balıkçı Yılmaz Bulut, bu yıl avlanan balık miktarında azalma olduğunu söyleyerek, “Denizden balık çıkmıyor. Çıkan balıklar da müşteriye pahalı geliyor. Çiftlik balıkları olmasa tezgahta balık olmayacak. Mezgitin kilosu 40, barbunun kilosu 60 TL, çupra ve levrek 40 TL, kötek 60 TL, istavrit ve tirsi kilo 20 TL.

Taze hamsi 20 gündür yok. Buzhane hamsisinin kilosu 15 TL. Fiyatlar çok yüksek. Sezon hızlı başladı ama çabuk bitiyor diyebiliriz. Bu fiyatlarla her insanın balık yeme şansı yok. Balık fiyatlarını soruyorlar ama almıyorlar. Fiyatların bundan sonra düşeceğini zannetmiyorum” dedi.

MUĞLA: REKOR TRANÇA’DA

Mustafa SARIİPEK

Muğla’da balık fiyatları ise şöyle;

BURSA: UCUZ BALIK YOK

Bursalı balıkçı Ferdi Akbalık, vatandaşların balığı bu senede pahalı yiyeceğini belirterek, “Balık fiyatlarının bu saatten sonra düşmesi çok zor. Havalar esiyor. Deniz çok sert. Yılbaşı nedeniyle de motorlar tatile çıktı. Balık için denize açılsa da sermayesi çok yüksek. Balıkçı bu sıkıntıya girmek istemiyor. Bu sene maalesef ucuz balık yok. Tezgaha gelen tüketici de yüksek fiyatları gördüğünde haklı olarak tepki gösteriyor. Herkes bütçesine göre almak istiyor” ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

ANTALYA: MEZGİT MUMLA ARANIYOR

Antalyalı balıkçılar da bu yıl sezondan memnun değil ve ilde mezgit, hamsi ve barbun pek bulunamıyor. Hamsi 25 TL.'ye çıkarken barbun 130 TL’ye kadar alıcı buldu. Çipura 32 TL, İstavrit 29-30 arası, Levrek 29.90’dan satışa sunuldu.

ELAZIĞ: GEÇEN YILA GÖRE FİYATLAR OYNADI

Elazığlı balıkçı Selçuk Kılıç, balığın kulağına kar suyu kaçtığını ve yağlanmaya başladığını söyleyerek, “Balık az çıktığından fiyatları geçen yıla göre yükseldi. Geçen yıla göre hamside 5 lira oynama var. Geçen yıl 13 liraydı şuanda 18 lira oldu. Bu fiyat artışı da suların geç soğumasından dolayı balığın çıkmamasından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ’da da mezgit 35, barbun 40, çupra 35, levrek 35, istavrit 20, hamsi 18 liradan satılıyor.

ESKİŞEHİR: EN UCUZU HAMSİ

Eskişehir’de de balık fiyatları oldukça yüksek seyrediyor. 60 liradan mezgit, 140 liradan barbun yiyen Eskişehirliler en ucuz balık olarak da 10 liradan hamsi yiyor.

Kemal ATLAN

ÇANAKKALE:

Çanakkaleli balıkçılar da babun bulamadıkları için satamadıklarını belirti. Çanakkaleliler balıkları bu fiyatlardan yiyor:

Mehmet ANDAÇ



