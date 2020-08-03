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Bankalar ve PTT ne zaman açılacak? Bayram tatili ne zaman bitiyor?

Bankalar, PTT ve kargolar bugünde kapalı. Kurban Bayramı boyunca resmi tatil olması nedeniyle bankalarda Perşembe gününe kadar işlem yapılamayacak. Yani 4 Ağustos 2020 Salı günü bankalar yeniden hizmet verecek.

11:21 -
Haberler Ekonomi
Bankalar ve PTT ne zaman açılacak? Bayram tatili ne zaman bitiyor?

Takvime göre, Kurban Bayramı tatilinin son günü 4 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Bu süreçte banka ve kargolarla ilgili işleri olanlar bankalar ne zaman açılacak ve EFT gönderimleri ne zaman hesaba geçecek sorusuna cevap arıyor. İşte merak edilenler…

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri 4 Ağustos itibariyle hizmet verecek. Bayram tatili sürecinde yapılan EFT işlemleri salı günü hesaplara yansıyacak.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargo şirketleri de diğer birçok kurum gibi resmi tatillerde hizmet vermiyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı boyunca kargolarda da işlem yapılmayacak.

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