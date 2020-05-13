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Bankaların bayram kredisi kampanyaları

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bankalar kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. İşte faiz oranı ve vade seçeneklerini açıklayan bankalardan bazıları…

Sozcu.com.tr
16:15 -
Haberler Ekonomi
Bankaların bayram kredisi kampanyaları

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı'na özel kredi kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Kampanya 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İhtiyaç kredisinde yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 3 ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleri sunuluyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA da bayram kredisi şartlarını açıklayan bankalar arasında. Buna göre Garanti BBVA müşterilerine, %0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi sunuyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0.89'dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor.

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