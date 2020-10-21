Beyaz eşya satışlarında yükseliş devam etti

Beyaz eşya sektörünün ilk dokuz aylık performansına ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan TÜRKBESD Başkanı Can Diçer, “Pandemi ile birlikte evde geçirilen zaman beyaz eşyaya olan ilgiyi artırdı. Özellikle Türkiye’de satışlarımız çok olumlu bir seyir izliyor. Eylül ayında altı ana üründe satışlarımızda geçen yıl aynı döneme göre %21 artış söz konusu” dedi ve ekledi:

“İhracatımız 2019 Eylül ayının yüzde 2 üzerinde gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayına baktığımızda ise Covid-19'un yurt dışındaki ana pazarımız olan Avrupa'yı ciddi şekilde etkilemesi nedeniyle ihracatta %6 daralma meydana geldi. İhracattaki daralmayı, ekonomide alınan önlemler ve Türk tüketicisinin bizlere güveni sayesinde iç satışlarımızla dengeledik.”

YÜZDE 21 ARTTI

Toplantıda açıklanan verilere göre; altı ana ürün bazındaki iç satışlar eylülde yüzde 21 artışla 689,000 adet civarı gerçekleşirken, ocak-eylül döneminde ise yüzde 14 artışla 6 milyon oldu. Pandemi etkisiyle nisan ve mayısta daralan iç satışlar haziran itibarıyla yeniden yükseliş trendine girmişti.

Sektör ihracatı ise eylülde yüzde 2 artışla 2.23 milyon adet, ocak-eylül döneminde ise yüzde 6 düşüşle 14.9 milyon adet olarak gerçekleşti.

“BİRLEŞİK KRALLIK İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR”

Özellikle batı Avrupa’da pandemi sürecinde daralan ekonomiler nedeniyle beyaz eşya pazarının da geçmiş aylarda daraldığını belirten Dinçer, eylül ayı ile birlikte ise Avrupa genelinde pozitif bir trend gözlendiğini söyledi.

Ancak Brexit süreci nedeniyle sektörün İngiltere’ye ihracatının olumsuz etkilenme riski bulunduğuna dikkat çeken Dinçer, “Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında halen görüşmeleri süren Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce sonuçlandırılması önem taşıyor. Eğer gümrük vergisi ödenmesi söz konusu olursa İngiltere'ye ihracatımız düşecektir” dedi ve ekledi:

“İngiltere'nin bazı ürün gruplarında küresel gümrük vergisini sıfırlaması Çin menşeli ürünleri maliyet açısından avantajlı duruma getirmekte. Serbest Ticaret Anlaşması'nın gecikme riskine karşı destekleyici mekanizmalar oluşturulmasına yönelik acilen hazırlıklara başlanmasını önemli görüyoruz.”

İHRACATIN YÜZDE 71’İ AVRUPA’YA

Toplantıda verilen bilgiye göre, Türkiye beyaz eşya sanayi, ihracatının yüzde 71’ini Avrupa’ya gerçekleştirirken; İngiltere’ye yapılan ihracatın payı yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. Dinçer, yılın kalanında ihracat ve iç pazarda nasıl bir seyir öngördüklerine ilişkin soru üzerine ise, pandeminin önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle yılın son üç ayına ilişkin tahmin vermenin doğru olmayacağını söyledi.

Döviz kurlarındaki artışın tüm sektörlerde olduğu gibi beyaz eşya maliyetlerinde de baskı yarattığına işaret eden Dinçer, verimlilik çalışmaları ile bu artışı fiyatlara yansıtmamak için çabaladıklarını söyledi. Dinçer, beyaz eşya üreticisi BSH-Pitsos’un Yunanistan’daki fabrikasını kapatarak üretimini Türkiye’ye taşıma kararı ile ilgili soru üzerine ise, Türkiye’nin beyaz eşyada dünyanın en büyük ikinci üreticisi olduğuna işaret ederek, Avrupa’ya göre daha uygun üretim maliyetleri, güçlü iç pazar, ihracat pazarlarına yakınlık ve güçlü yan sanayisinin uluslararası markalar için Türkiye’yi cazip kıldığını söyledi. (REUTERS)