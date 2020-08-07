Erdoğan’ın ‘buzdolabı’ açıklaması sosyal medyada gündem oldu!

Ayasofya'daki Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasadaki hareketliliğe karşı buzdolabı satışındaki artışı örnek göstererek “Türkiye tırmanışta” açıklamasını yaptı. Siyasetçiler, Erdoğan'ın açıklamalarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

“BUZDOLABI SATIŞI AÇIKLAYARAK ‘DÜNDEN DAHA GÜÇLÜ OLAMAZSINIZ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın (MB) döviz rezervinin 105 milyar dolar olduğunu söylediğini ve aynı gün içinde MB tarafından yapılan açıklamada döviz rezervinin 90 milyar dolar olarak açıklandığına dikkat çekti.

‘Buzdolabı' açıklamasına da tepki gösteren Özel, “Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı, kendi atadığı Merkez Bankası dakikalar içinde yalanladı. Rakamları, verileri eğip bükerek yalan söyleyerek, halkı yanıltarak, buzdolabı satışı açıklayarak ‘dünden daha güçlü' olamazsınız” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE'DE İŞSİZ ORDUSU, ÇALIŞAN SAYISINI GEÇTİ”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, “CB Erdoğan, ‘Buzdolabı satışları 2002’de 1 milyon 88 bindi. 2019’da 2 milyon 406 bin buzdolabı satışı var. Türkiye bir tırmanışta' Ekonomiyi buzdolabına bağlayan AKP Genel Başkanına hatırlatalım! Türkiye'de 22.8 milyona ulaşan işsizlik ordusu, 20.5 milyonluk çalışan sayısını geçti” açıklamasında bulundu.

“BUZDOLABI İYİYE GİDİŞİN ÖLÇÜTÜ DEĞİLDİR”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da yaptığı paylaşımda, “Yurttaş para sıkıntısı çekse bile ilk alacağı cihaz buzdolabıdır. Çünkü gıdanın, kendi hazırladığı, köyden gelen ürünün bozulmaması için buna mecbur. Kurbandan kurbana et gören ver. Sırf eti muhafaza için bile buzdolabı alınıyor. Buzdolabı satışı, iyiye gidişin ölçütü değildir” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Ayasofya'daki Cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan’a piyasadaki hareketlilik soruldu. Erdoğan, Türkiye ekonomisini buzdolabı örneği ile anlatırken, “Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2002’de 1 milyon 88 bindi. 2017 itibariyle 3 milyon 107 bin, 2019’da ise 2 milyon 486 bin adede çıktı” diye konuştu.

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