Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak! İşte başvuru detayları…

Beykent Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fen-Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 30 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır” denildi.

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