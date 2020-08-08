Biletall.com, Deloitte listesine girdi

Her yıl düzenli olarak hazırlanan ve dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının belirlendiği Deloitte Global Technology Fast 500 EMEA listesi açıklandı. Listede 22 ülkeden şirket yer alırken, Birleşik Krallık'tan 98, Hollanda'dan 70, Almanya'dan 47, İsveç'ten 46, Belçika'dan 35, Finlandiya'dan 34, Portekiz'den 31, Çekya’dan 24, Polonya'dan 21 ve Türkiye'den 21 şirket dahil oldu. Türkiye'nin ilk online seyahat bileti portalı olan biletall.com ise ikinci kez listeye girdi.

Türkiye'den listeye giren 21 firmadan biri olan Biletall.com yüzde 231'lik büyüme oranı ile listede yer buldu.

Firmanın CEO'su Yaşar Çelik” Yaşadığımız dijital çağda üst üste dünya çapında bir listede yer almak gurur verici. Yaşadığımız pandemi sürecinde açıklanan bu listeler bizlere teknolojinin önemini bir kez daha gösterdi. Teknoloji girişimciliği ekosistemini hep birlikte desteklemeliyiz. Büyümenin anahtarı burada yer alıyor. Umarım önümüzdeki yıllarda ülkemizden daha çok şirket listeye girecek ülkemizin potansiyeli bu konuda yüksek” ifadelerini kullandı.