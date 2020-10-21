Bitcoin, TL bazında rekor kırdı! Fiyatı 100 bin lira…

Paypal’ın önümüzdeki haftalardan itibaren Bitcoin alım satımı hizmetini başlatacağını ve müşterilerinin PayPal cüzdanlarında kripto para saklayabileceklerini bildirmesinin ardından Bitcoin’de yeni bir gelişme yaşandı.

PayPal'ın resmi açıklamasına göre, ilk etapta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) listelenecek.

uzmancoin sitesinde yer alan habere göre, ilerleyen dönemde bu kripto paralara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. PayPal aynı zamanda 2021 yılının başlarından itibaren kullanıcılarının kripto para ile PayPal kabul eden satıcılarda alışveriş yapmalarına imkan verecek.

YENİ BİR REKOR

Bu gelişmenin ardından Bitcoin fiyatında birkaç gündür gözlemlenen yukarı yönlü gidişat hız kazandı. Bitcoin, saat 17.20'de 12 bin 865 dolara yükselirken Türk kripto para borsalarında ise 100 bin TL‘yi gördü. Bu seviye, Bitcoin için Türk Lirası bazında yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin, haberin yayına girdiği dakikalarda 12 bin 740 dolardan alınıp satılıyor. Fiyat, BtcTurk'te 99 bin 660, Paribu'da ise 99 bin 222 TL. Bitcoin, aynı zamanda 12 bin 865 dolar ile 2020 yılının en yüksek seviyesi olan 12 bin 800 doları geride bırakmış oldu.