Bloomberg: Erdoğan dün gece Canikli ve Ağbal ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından resmi makamlar sessizliğini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’da dün gece sürpriz bir zirve gerçekleştiği yazıldı.

Bloomberg’ün konuya dair doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Erdoğan, yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ve eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bir araya geldi. Görüşmede para politikası tartışıldı.

Canikli, Ağbal ve Cumhurbaşkanlığı ofislerinden habere dair yorum gelmedi.

Bloomberg, görüşmenin Albayrak’ın istifasının birkaç saat sonrasında yapılmasına dikkat çekti.

REUTERS: CANİKLİ’Yİ AĞBAL İSTEDİ

Öte yandan, Reuters da dün gece Kısıklı’da gerçekleşen zirveye dair bir haber geçti.

Ağbal, iki kaynağın verdiği bilgiye göre hafta sonunda İstanbul’da kamu ve özel bankaların genel müdürleri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve düzenleyici kurumlar ile tek tek görüşerek ekonomideki gelişmeleri değerlendirirken, ardından dün akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a brifing verdi.

Bu toplantıda Nurettin Canikli ve ekonomi politikaları kurulu üyesi Servet Bayındır’ın da yer aldığını kaydeden kaynaklar, “Canikli ve Bayındır, Ağbal’ın talebi doğrultusunda o toplantıda teknik bilgilendirmeler yaptı” dedi.

Bir kaynak ise Canikli’nin bugün MYK’da yapacağı ekonomi sunumunun iptal edildiğini belirterek, “Daha önce belirlenen program çerçevesinde Canikli’nin bugün MYK’da yapacağı ekonomi sunumu iptal edildi” dedi.

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