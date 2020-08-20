Boeing, 2019’daki kazalardan sonra ilk 737 Max siparişini aldı

Boeing, 737 Max'in 2019'da karıştığı iki ölümlü kaza sonrası büyük sıkıntı yaşamıştı. Kazaların ardından bu modellerin uçuşu yasaklandı. Boeing, sorunu çözmek için bir senedir çalışırken, siparişler de bıçak gibi kesilmişti. BBC'de yer alan habere göre Boeing, kazalardan sonra ilk 737 Max siparişini almanın mutluluğunu yaşıyor.

Polonya'da faaliyet gösteren hava yolu şirketi Enter Air, ABD'li üreticiden dört uçağa kadar artabilecek sipariş verdi. Enter Air'den yapılan açıklamada, “Boeing, 2019'daki kazaların ardından birçok inceleme geçirdi. Şirket artık uzun yıllar boyunca dünyanın en iyisi olarak kalacak şekilde uçak üretecektir” denildi.

DÖRT YENİ UÇAK VE TAZMİNAT İÇİN ANLAŞTILAR

Şu anda ülkenin en büyük charter (kiralama) uçuş operatörü olan Enter Air, 2010 yılında tek bir 737 ile faaliyete başlamıştı. Şimdi ise yeni nesil 22 adet 737s'e sahip olan hava yolu şirketi, eğer dört siparişi de alırsa 737 Max filosunu 10'a yükseltmiş olacak. Enter Air ayrıca Boeing ile elindeki alt 737 Max'in uçuş yasağından doğan masrafların tazmini için de Boeing ile anlaştı.

Enter Air'in verdiği siparişle ilgili Boeing'in açıklamasında bir ayrıntı dikkat çekti. Şirket, ‘Max' ibaresini kullanmadı. Uzmanlar, Boeing'in kazalarla anılan ‘Max' markasından sessizce vazgeçmiş olabileceğini belirtti. Ancak şirket, konuyla ilgili BBC'den gelen soruya, “Bu gerçek değil. Basın açıklamasında 737 Max birçok kez kullanıldı” yanıtını verdi.

ÖNCE KAZA, SONRA CORONA VİRÜSÜ SALGINI DARBE VURDU

2019 yılının mart ayındaki iki 737 Max kazasında 346 kişi hayatını kaybetmişti. O tarihten beri bu modeller bir daha havalanmadı. Geçen yıl firmayı soruşturan ABD'li milletvekilleri, onay süreci sırasında Boeing'i, uçakla ilgili bilgileri düzenleyicilerden saklamakla suçladı. ABD'li üretici, 2021'in başlarında 737 Max'in yeniden gökyüzüne çıkması için uğraşıyor.

Diğer yandan bu modelin üretim programında küçülmeye de gidildi. Kazaların yanı sıra corona virüsü salgınının hava yolu taşımacılığına vurduğu darbe, Boeing için işleri daha da zora soktu. Hava yolu şirketleri bu yıl 400 siparişi iptal etti. Boeing, 2019'un ilk altı ayında 100'den fazla 737 teslim ederken, bu senenin aynı dönemindeki teslimat sayısı dokuzda kaldı.