Borsaya ‘yerli’ akını durdu

Yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a yılbaşından beri süren ilgisi, ekim ayında rekor artış getirirken, kasımda bıçak gibi kesildi. Merkez Bankası'nın (MB) politika faizini yüzde 15'e yükseltmesi yerli tasarruf sahiplerinin hisse senetlerine olan yöneliminde düşüşü de beraberinde getirdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, kasım ayında Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı bir önceki aya göre yüzde 0.1 artışla (1603 kişi) 1 milyon 873 bin 680'e ulaştı. Ekimde ise bir önceki aya göre yüzde 7 artışla 121 bin 923 yeni yerli yatırımcı Borsa İstanbul'a girmişti.

MEVDUATA DÖNDÜLER

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü'nden Doç. Dr. Hakkı Öztürk, “TL mevduat faizlerinin yükselmesi yılın başından bu yana hızla artan borsadaki yerli yatırımcı sayısının hızında kasım ayında azalmaya neden olmuş gözüküyor” dedi. Yerli tasarruf sahiplerinin borsaya olan ilgisindeki bu ani düşüş mevduat faizlerinin artma eğilimine girmesiyle birlikte görüldü. Mevduat faizlerinin enflasyonun çok altına gerilemesi, birikimi olan vatandaşların borsaya ilgisini artırınca 2019'un tamamında sadece 24 bin 43 artan Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı, 2020'nin 1 Ocak-30 Kasım döneminde 679 bin 949 kişi ile olağanüstü bir artış kaydetti. Öztürk, “Pandemiyle birlikte uygulanan düşük faiz politikasıyla birlikte MB'nin politika faizini mayıs ayında yüzde 8.25'e kadar düşürmesi mevduat faizlerinin de yüzde 6-yüzde 7 seviyelerine kadar gerilemesine neden oldu” dedi.

YERLİ PAYI YÜZDE 50.28

TL mevduatta yıl boyunca derinleşen negatif reel faiz yerli yatırımcının hisse senetlerine, dövize ve altına yönelmesini, düşük konut kredisi faizlerinden de yararlanarak gayrimenkul yatırımı yapmasına yol açmıştı. Borsa İstanbul'daki yeni aktörler daha çok küçük meblağlarla işlem yapan genç kişilerden oluştu. Yerlinin artan ilgisine karşın, Borsa İstanbul'da yabancı kaçışının hızlanması borsadaki yerli-yabancı dengesini de değiştirdi. Yılbaşında Borsa İstanbul'da yüzde 65'ler seviyesinde olan yabancı payı, 20 Kasım itibarıyla yüzde 49.72 seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ YATIRIMCISININ İKNA OLMASI ÖNEMLİ

Önümüzdeki süreçte yerli bireysel yatırımcıların da aynı şekilde yüzde 15 civarı mevduat faizlerine ikna olup, döviz tarafından TL tarafına geçişinin önemli olacağını söyleyen Doç. Dr. Hakkı Öztürk, “MB'nin yayınladığı verilere göre son 2 hafta da bunu göremedik. Son 2 haftada yabancı yatırımcılar dolar satıp, Türkiye hisse senetlerini ve tahvillerini alırken, gerçek kişiler dolar almaya devam etti. Yabancıların bozdurduğu doları, yurt içi yerleşikler aldı. Bireysel yatırımcıların döviz ve altın mevduatı da yılbaşından bu yana yaklaşık 120 milyardan 144 milyara çıkarak 24 milyar dolar arttı” diye konuştu.