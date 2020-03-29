Bu sezon ürün var ama bir sonraki hasat kritik

ÇİFTÇİ TEŞVİK EDİLSİN

“Gıda güvenliğinin, bir ülkenin tarım ürünlerinde kendi kendine yetmesinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. İşte görüyorsunuz, sınırlar kapanmaya başladı. Kritik bir dönemden geçiyoruz” diyen Reis, buğday dahil olmak üzere bugün hasat dönemine kadar ülkemizdeki ürünün yeterli durumda olduğunu belirtti.

Peki bundan sonra ithalat yapılamazsa bir sonraki hasat yetecek mi? Reis şöyle cevap verdi:

*Burada kesintisiz arzın sürekliliği çok önemli. Fasulye üretimi son 10 yıldır, buğday üretimi son 20 yıldır aynı gidiyor ama nüfusumuz hızla arttı. Üretimi acilen artırmamız gerek.

*Bir sonraki hasat ve üretim çok önemli. Bunun için çiftçiye desteklerin artırılması şart. Gübre desteği, tohum desteği acilen yeniden yeni olağanüstü döneme göre planlanmalı. Üretimi devletin daha çok teşvik etmesi gerekiyor.”

BOŞ RAF PANİK YARATIR

Mehmet Reis, “Bazı tedarikçiler ürünleri rafa eksik koydular. Biz rafları hiç boş bırakmadık. Tüketici rafları boş görmezse panik olmaz ve gereğinden fazla ürün almaz. Ürün israf edilirse spekülasyon olur, fiyat artar” dedi. Özlem Ermiş BEYHAN / SÖZCÜ