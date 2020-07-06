Buffett işe geri döndü!

70 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin altıncı insanı olan Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway 10 milyar dolar harcayarak doğalgaz depolama şirketi Dominion Energy'i satın aldı.

Böylece Berkshire pandemi döneminde ilk kez bir şirketi bünyesine katmış oldu.

Şirketin satın alması için 4 milyar dolar ödenecek geriye kalan 6 milyar dolar ile de şirketin borçları kapatılacak.

Buffett'ın şirketinin 137 milyar dolar nakit parası olduğu bilinirken pandemi dönemini şirketin sakin geçirmesiyle ilgili olarak milyarder, “İlgimizi çekecek bir iş fırsatı görmüyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Buffett mayıs ayında yaptığı bir açıklamada ise yeniden satın almalara başlayacaklarının sinyallerini vermişti.

Resmi onayların bu yıl içinde alınmasının ardından şirketin devrinin gerçekleşmesi bekleniyor.