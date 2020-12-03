Bugün ekonomide ne oldu? (03.12.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi sonrası 7.8560 seviyesinden 7.9195’e kadar yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ‘fiyat istikrarı için, para ve maliye politikasının eşgüdümle’ kullanılacağı açıklaması sonrası ise veri öncesi seviyelerin de altına geriledi. Kur 7.78 ile günün en düşük seviyelerine geriledi. TL’nin enflasyon verisi sonrası gelişmekte olan para birimleri arsında dolar karşısındaki günlük en kötü performansı da en iyi performansa döndü.

Veri sonrası Merkez Bankası’ndan bu ay faiz artışı yönündeki beklentiler ise kuvvetlenmiş durumda.

2) ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜFE'de 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 0,67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 0,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,19 ile haberleşme ve yüzde 7,00 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 18,67 ile ulaştırma oldu.

3) VATANDAŞ DOLAR ALAMAYA DEVAM ETTİ

6-20 Kasım arasında parite etkisinden arındırılmadan 3,9 milyar dolar artan yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatı, 20-27 Kasım haftasında 189 milyon dolarlık sınırlı düşüşle 227 milyar 978 milyon dolara geriledi.

Düşüş şirketlerin yabancı para mevduatlarındaki azalıştan kaynaklandı.

Vatandaşların yabancı para mevduatı aynı dönemde 101 milyon dolar artışla 144 milyar 6 milyon dolara ulaştı.

4) MERKEZ’İN NET REZERV MİKTARI 2003 YILINA DÖNDÜ

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 20-27 Kasım tarihleri arasında swap (takas) ile ödünç alınan döviz ve altınlar dahil net rezerv bir önceki haftaya göre 4.7 milyar dolar düşüşle 13.73 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin net rezervleri böylece 2003'ten bu yana en düşük seviyelere inmiş oldu.

Reuters'ta bu hafta yayımlanan ve bankacıların analitik bilanço verilerinden yaptığı hesaplamaya dayanan bir haberde, bu düşüşün önemli bölümünün, TCMB'nin bankalarla gerçekleştirdiği swapların yaklaşık 4 milyar dolarlık bölümünü yenilememesinden kaynaklandığı da belirtilmişti.