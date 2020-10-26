Bugün ekonomide ne oldu? (26.10.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup onun yerine sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ardından benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile değer kaybetmeyi sürdürüyor. TCMB’nin likidite adımları sonucunda gecelik faizler %14’lere yakınsarken küresel piyasalardaki satış baskısı ve dünyada ve Türkiye’de artan corona virüsü yayılımı da piyasada takip ediliyor. Kur bugün 8.07’nin üzerine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

2) REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Ekim ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, yatırım harcaması, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4,0 puan artarak 109,7 seviyesinde gerçekleşti.

3) KAPASİTE KULLANIM ORANI ARTTI

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ekim ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini paylaştı.

2020 yılı Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1732 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

4) TÜRK-İŞ: AÇLIK SINIRI 2.482 TL

Türk-İş verilerine göre ekim ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 2.482,28 TL oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8.085,62 TL oldu.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.035,50 TL olarak gerçekleşti.

5) KOBİLERE DESTEK PAKETİ AÇILANDI

Kamu bankaları KOBİ'lerin maaş ve kira ödemeleri gibi temel maliyetlerinin karşılaması ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlayan “Mikro İşletmeler Destek Paketi” başlattı.

Üç kamu bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre, KGF teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11.5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden; cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecek.

Açıklamada 1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50,000 TL'ye kadar limit açılacağı; 1-3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limitinin ise; 100,000 TL olacağı belirtildi.