Bursa’da ÖTV mağduru vatandaş, peşin ödediği aracını alamıyor

Sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenlerin hayali bir gece ansızın gelen ÖTV zammı ile suya düştü. Parasını peşin ödeyip otomobil almak isteyenler ise ÖTV zammına takıldı. Bursalı Muhammet İkbal Yıldız'da bunlardan biri.

“60 BİN TL KREDİ ÇEKTİM İLK TAKSİDİ BU AY”

24.08.2020 tarihinde Bursa’daki bir otomotiv bayi ile stoklarında bulunan Nissan Qashqai için anlaştığını ifade eden Yıldız, “Aracın fiyatının 276 bin 500 TL olduğunu söylediler. Bayi temsilcisi Fatma A. ile görüşmenin ardından 5 bin TL kapora yolladım. Bu ödemeden sonra araç üzerine kredi çektim. 12 ay 60 bin TL sıfır faizsiz kampanyası var idi. Aracın 60 bin TL'lik kısmını da bu şekilde ödedim. Sipariş ettiğim aracın ilk taksit günü de 25 Eylül’de” dedi.

“ÖTV’YE ZAM GELDİ 55 BİN TL DAHA ÖDEYECEKSİNİZ”

Muhammet İkbal Yıldız, 276 bin TL’ye satın aldığı aracının ÖTV zammı ile 331 bin TL’ye satılmak istenmesini şöyle anlattı:

“Otomotiv bayiine 27.08.2020 tarihinde 106 bin 500 TL, 28.08.2020 tarihinde de 105.315 TL, hesabımdan, firmanın hesabına havale gerçekleştirdim.

Normalde ödemem bittiği halde benim faturamı cuma günü kesmemişler. Cumartesi günü akşama kadar çalışmalarına rağmen yine kesmemişler. Cumartesi gecesi haberlere yansıyan ve pazar günü yürürlüğe giren yasa ile birlikte araçta bir zam oluştu. Ben aracın parasını ödediğim için hiç de kaygı duymadım.

2-3 TL'lik bir sakız veya farklı bir şey değil ki faturasını kesmesinler diye düşündüm. Pazartesi günü sabah firmanın müdürü beni aradı. ÖTV zammı sebebi ile aracın fiyatına zam geldiğini ve 55 bin TL daha ödeme yapmam gerektiğini belirttiler. Bende bunu ödemeyeceğimi söyledim. Firmaya gittiğimizde genel müdürlük ile görüşüp halledeceklerini söylediler.

“25 BİN TL’SİNİ SİZ 30 BİN TL’SİNİ DE BİZ ÖDEYELİM”

Firma yetkilileri daha sonra bizden saat 15.00'e kadar müsaade istediler. Biz firmaya gitmek üzere 15.00'te yola çıktığımızda firma müdürü cep telefonumdan aradı 55 bin TL fark çıktığını bunun ise 25 bin TL'sini siz verin 30 bin TL'sini biz karşılayalım dediler. Biz bunu kabul etmedik.

Saat 16.40 civarında firmaya ihtar çektik. Bugün bize mesaj atmışlar 25 bin TL, bedeli kabul etmiyoruz artık 34 bin 400 TL öderseniz arabayı alabilirsiniz yoksa 24 saat içerisinde paranızı iade edeceğiz dediler. Zaten bu arabaya gelen KDV farklı 34 bin 400 TL. Biz hakkımız olan aracı istiyoruz. Konuyu da yargıya intikal ettirdik” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET ZAM HAKKINDA NE DEDİ?

AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Ömer Çelik, büyük tepki çeken ÖTV zammı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Çelik yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntılar var. Pek çok destek paketi açıklanıyor. Bunun yanında da alınması gereken tedbirler alınıyor. Dolayısıyla bugün alınan tüm kararlar, birtakım rasyonel göstergelerin neticesi olarak yapılıyor.

İçinden geçtiğimiz dönemi, diğer ülkelere göre pozitif ayrışarak geçiriyoruz. Kuşkusuz bazı noktalarda dünya ile birlikte biz de sarsılmaya devam ediyoruz. Ekonomi yönetimi bütünsel bir bakışla bu kararları alıyor. Önümüzdeki zamanlar içerisinde vatandaşımızın memnuniyetini artıracak kararlar alacağız.” ifadelerini kullandı.